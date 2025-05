video suggerito

Ilary Blasi torna su Canale 5 dopo la chiusura di The Couple, quando parte Battiti Live Dopo la chiusura anticipata di The Couple nelle scorse settimane, per Ilary Blasi arriva a luglio l'occasione di riscatto con Battiti Live, condotto ancora una volta insieme ad Alvin. Ecco la data di partenza del programma.

A cura di Andrea Parrella

Si è chiusa all'improvviso e senza avvertimenti l'avventura di The Couple, il reality di Canale 5 affidato a Ilary Blasi che ha resistito poche settimane, prima di una chiusura anticipata che si è resa inevitabile per gli ascolti bassi della trasmissione. Una Blasi chiamata a rilanciarsi proprio con questo nuovo titolo, proposto da Canale 5 dopo mesi di Grande Fratello, che proprio per la troppa somiglianza con il GF ha finito per non appassionare il pubblico.

La data di partenza di Battiti Live

Ma per Blasi questo flop non peserà, visto che la conduttrice tornerà presto in onda in prima serata su Canale 5, di nuovo alla conduzione di Battiti Live, il format musicale Mediaset che dalla scorsa stagione è affidato proprio alla presentatrice romana in coppia con Alvin, che per diverse edizioni l'ha accompagnata all'Isola dei Famosi come inviato in Honduras. La partenza di Battiti Live è prevista per il prossimo lunedì 7 luglio su Canale 5, in prima serata, all'inizio di una settimana che vedrà Canale 5 impegnata a raccontare ai telespettatori le battute finali della prima edizione del mondiale per club, con le due semifinale previste per l'8 e 9 luglio e la finalissima del 13 luglio prossimo.

Il futuro di Ilary Blasi per il prossimo autunno

Battiti sarà un appuntamento fondamentale per misurare l'appeal di Ilary Blasi sul pubblico, visto che la presentatrice cerca un riscatto dopo essere stata lontana dal video per alcuni mesi, prima di tornare proprio con il nuovo progetto di The Couple, naufragato a poche settimane di distanza dalla partenza. Non è chiaro quali piani abbia in serbo per lei Mediaset rispetto alla prossima stagione. Le voci di un possibile ritorno alla conduzione del Grande Fratello sembrano smentite da un ritorno di Signorini, prima velatamente smentito dal diretto interessato, poi fattosi più concreto. In alternativa, si dovrà capire quale possa essere lo spazio più idoneo per esaltare le caratteristiche di una conduttrice con grande personalità, che fino ad ora non sembra aver incontrato i titoli più promettenti.