video suggerito

Elisabetta Gregoraci fuori da Battiti per fare spazio a Ilary Blasi: “Sono ferita, ancora mi commuovo” Ospite del podcast Non lo faccio per moda condotto da Giulia Salemi, Elisabetta Gregoraci torna a parlare della sua uscita da Battiti Live, programma musicale il cui testimone è passato a Ilary Blasi. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A circa un anno dal passaggio del testimone che l’aveva vista cedere la conduzione di Battiti Live a Ilary Blasi, Elisabetta Gregoraci torna a parlare della usa uscita dall’ex format di Italia1, oggi passato su Canale5. Ospite del podcast YouTube Non lo faccio per moda, condotto da Giulia Salemi – con la quale ha parlato per la prima volta anche dell’ex rivalità nata tra loro a causa del rapporto avuto da entrambe con Pierpaolo Pretelli – la ex moglie di Flavio Briatore ha chiarito il suo stato d’animo a proposito della mancata riconferma al timone di Battiti.

Elisabetta Gregoraci e l’uscita da Battiti Live: “Ho perso una famiglia”

“Perché sono rimasta male?”, ha risposto Gregoraci a Salemi che le aveva chiesto della sua uscita dal programma, “Perché Battiti per me era una famiglia, l’ho condotto per 7 anni. Non ho perso il programma, per me non è mai stato solo quello. L’ho vissuto come un distacco, con grande dispiacere dal punto di vista umano. Ancora oggi mi commuovo. Poi la famiglia di Battiti rimane, per carità, siamo sempre in contatto”. “È stata una scelta aziendale”, ha quindi aggiunto facendo riferimento alla decisione di Mediaset di rinnovare completamente il programma, dalla conduzione alla rete di messa in onda, “È cambiato tutto, non sono cambiata solo io. È stato un cambiamento deciso dall’azienda ma mi ha ferito”. Ha quindi concluso facendo rifermento a Blasi, arrivata al suo posto, senza però mai nominarla: “Non ce l’ho con chi ha poi preso in mano il programma però era un fatto affettivo. Anche Made in Sud l’ho fatto per 13 anni ed era una famiglia, ma Battiti lo era ancora di più”.

A Giulia Salemi: “Volevo salutare Pierpaolo Pretelli ma tu eri furiosa”

Gregoraci e Salemi hanno approfittato dell’occasione offerta loro dal podcast trasmesso su YouTube per parlare, per la prima volta pubblicamente, dei dissidi nati tra loro dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020. Una rivalità esacerbata dal rapporto che entrambe hanno condiviso con Pierpaolo Pretelli: “Se c'è una cosa che mi dispiace? Sei arrivata durante il GF, mi è dispiaciuto non aver avuto la possibilità di salutarlo. Tu eri furiosa di quella cosa, non abbiamo mai fatto un aperitivo o una cena. Hai bloccato tutte le pagine”. “Tu non ci hai mai scritto, però”, ha replicato la padrona di casa, “Se hai piacere, possiamo recuperare”.