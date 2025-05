video suggerito

Ilary Blasi e l’albero di Natale ancora addobbato in casa, la foto “a tradimento” della sorella: “Non è da tutti” Ilary Blasi si è resa protagonista di un siparietto social divertente insieme a sua sorella Melory, che su Instagram ha pubblicato una foto dell’albero di Natale della conduttrice di The Couple, ancora addobbato in casa: “Siamo al primo maggio, non è da tutti”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

67 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ilary Blasi prosegue la sua avventura alla conduzione di The Couple, il reality in onda in prima serata su Canale 5 il lunedì sera, che si avvia alle sue battute finali. La trasmissione, infatti, non ha raggiunto i risultati sperati in termini di ascolti e per questo lascerà la collocazione del lunedì sera e si sposterà alla domenica. Nel frattempo, in attesa di scoprire se ci saranno nuove decisioni della produzione sul montepremi da 1 milione di euro, la conduttrice si è resa protagonista di uno scambio divertente di battute con sua sorella Melory Blasi.

Ilary Blasi e l'albero di Natale ancora addobbato

"Il 1 maggio e l'albero di Natale…non è da tutti". Sono queste le parole con cui Melory Blasi, sorella di Ilary, ha pubblicato una story su Instagram in cui mostra l'appartamento della conduttrice con tanto di albero natalizio ancora addobbato, nonostante dal periodo delle festività siano ormai passati mesi. La notizia ha fatto sorridere i fan e su X l'immagine ha collezionato decine di commenti da chi, divertito, ha commentato l'insolita scelta.

Lo scatto è stato prontamente ricondiviso dalla conduttrice. Manca sempre meno, nel frattempo, a una nuova puntata di The Couple. Nel corso della prossima diretta non mancherà una nuova eliminazione, che avvicinerà sempre più le coppie ancora in gara al montepremi. I concorrenti, per aggiudicarsi il bottino, dovranno continuare sfidarsi in una serie di prove e affrontare le nomination.

Leggi anche The Couple passa alla domenica: Ilary Blasi contro Stefano De Martino e Fabio Fazio

Il cambio di palinsesto di The Couple

Nel frattempo, come anticipato, The Couple cambia posto nello scacchiere del palinsesto Mediaset. Dopo numerose voci, fonti interne confermano a Fanpage.it lo spostamento definitivo del reality alla domenica sera. Come riportato dal collega Gennaro Marco Duello, "il reality show di Ilary Blasi dopo i risultati per niente incoraggianti, lascerà lo slot del lunedì per la nuova edizione de L'isola dei famosi, che vedrà al timone Veronica Gentili. Il problema è che adesso Ilary Blasi se la vedrà con l'agguerita concorrenza della domenica sera: il 4 maggio c'è lo speciale Affari Tuoi con il cast di Stasera Tutto È Possibile e poi sul Nove c'è la corazzata Fazio".