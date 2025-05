video suggerito

The Couple passa alla domenica: Ilary Blasi contro Stefano De Martino e Fabio Fazio Cambio definitivo di palinsesto per The Couple che si sposta alla domenica, liberando lo slot del lunedì per l'Isola dei Famosi con Veronica Gentili. Il reality di Ilary Blasi dovrà affrontare una concorrenza agguerrita: c'è lo speciale di Affari Tuoi con il cast di Stasera tutto è possibile e c'è Fabio Fazio sul Nove.

È praticamente ufficiale. The Couple cambia posto nello scacchiere del palinsesto Mediaset. Dopo numerose voci, fonti interne confermano a Fanpage.it lo spostamento definitivo di The Couple alla domenica sera. Il reality show di Ilary Blasi dopo i risultati per niente incoraggianti, lascerà lo slot del lunedì per la nuova edizione de L'isola dei famosi, che vedrà al timone Veronica Gentili. Il problema è che adesso Ilary Blasi se la vedrà con l'agguerita concorrenza della domenica sera: il 4 maggio c'è lo speciale Affari Tuoi con il cast di Stasera Tutto È Possibile e poi sul Nove c'è la corazzata Fazio.

Una domenica di fuoco

Il passaggio alla domenica sera mette quindi The Couple in rotta di collisione con due corazzate della televisione italiana: da un lato Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio sul Nove, dall'altro una puntata speciale di Affari Tuoi che vedrà ospite il cast di Stasera tutto è possibile. Non solo Stefano De Martino coi suoi pacchi, ma anche Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e poi la musica dal vivo con la presenza della stragrande maggioranza degli artisti che fanno da colonna sonora allo show, quindi Serena Brancale, Sal Da Vinci, i The Kolors. Insomma, uno show in piena regola.

Il flop di The Couple

Questo cambio di programmazione rischia di trasformarsi in un bagno di sangue per gli ascolti di Canale 5. The Couple, che già fa numeri bassissimi, dovrà lottare per conquistare l'attenzione del pubblico in una serata tradizionalmente dominata da altri format ben consolidati. C'è una certa schizofrenia nella gestione del palinsesto: le voci degli addetti parlavano di una "retrocessione" al giovedì sera, che sarebbe forse stata una scelta più oculata. Quello che non è chiaro, a questo punto, è quante puntate ancora ci saranno di The Couple: c'è un montepremi milionario da assegnare. La decisione, probabilmente, dopo i risultati di domenica.