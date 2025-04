video suggerito

The Couple salvato in extremis ma "retrocesso" al giovedì: Isola dei Famosi conquista il lunedì sera The Couple non chiude ma viene retrocesso al giovedì: Mediaset salva il reality di Ilary Blasi mentre l'Isola conquista il lunedì sera dal 12 maggio.

Mediaset ha trovato la soluzione per il flop di Ilary Blasi: il reality con il montepremi milionario non chiude ma perde la prima serata del lunedì, mentre Veronica Luxuria anticiperà il debutto a partire da lunedì 12 maggio, proprio al posto di The Couple. A rivelarlo è l'account X Master, da sempre molto vicino ai corridoi del Biscione e spesso fonte di anticipazioni poi rivelatesi corrette, o comunque veritiere, sulle produzioni dell'azienda di Cologno Monzese.

L'anticipazione

Questo il messaggio dell'account X beninformato sul mondo Mediaset: "The Couple viene salvato da Mediaset, ma passa al giovedì sera. Il lunedì sera va all'Isola dal 12 maggio". È senza dubbio una notizia che arriva in tempo utile, appena dopo il retroscena di Fanpage.it, anticipando la possibilità di una chiusura anticipata del reality condotto da Ilary Blasi, vittima di ascolti disastrosi. Il problema principale che avrebbe impedito lo stop immediato? Secondo quanto anticipato dal nostro giornale, in un retroscena a firma di Andrea Parrella, proprio il montepremi da un milione di euro da assegnare ai vincitori, una cifra monstre che obbliga Mediaset a portare comunque a termine la competizione.

Il flop di Ilary Blasi

L'esperimento di The Couple doveva servire a riportare Ilary Blasi al centro dei giochi a Mediaset. La conduttrice, dopo l'addio all'Isola dei Famosi e un periodo di lontananza dal piccolo schermo, aveva puntato tutto su questo nuovo format. I risultati, tuttavia, parlano chiaro: il reality si è rivelato un clamoroso flop, con ascolti che hanno toccato minimi storici per una prima serata di Canale 5. L'ultima puntata, andata in onda lunedì 29 aprile, ha registrato appena 1.527.000 spettatori con uno share del 10,8%, numeri che secondo fonti interne avrebbero giustificato una chiusura praticamente immediata.