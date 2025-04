video suggerito

A The Couple i concorrenti parlano degli ascolti: "Lunedì di Pasquetta lo share si abbasserà" Un filmato che sta circolando in queste ore sui social mostra i concorrenti impegnati in un'accesa discussione sugli ascolti di The Couple. C'è chi pensa che lo share colerà a picco nella terza puntata, in onda su Canale 5 lunedì 21 aprile.

The Couple, reality show condotto da Ilary Blasi, è quasi giunto alla terza puntata. Nell'ultimo appuntamento è andata in onda la confessione di Jasmine Carrisi, che ha ammesso le sue fragilità e le difficoltà nel crescere con due genitori famosi, il racconto del coming out di Irma e Lucia Testa e della mancanza che Antonio Spinalbese sente nei confronti di sua figlia Luna Marì. Il prossimo episodio andrà in onda lunedì 21 aprile, data che ha fatto preoccupare uno dei partecipanti per la concomitanza con il giorno di Pasquetta e le conseguenze sul numero di ascolti.

Danilo Mileto preoccupato per lo share di The Couple

Un video su X mostra Irma Testa chiedere a Benedicta Boccoli un parere sulla cottura della pasta. Più interessante di questo scambio, però, è il dialogo in sottofondo. Nel filmato, infatti, si sente Danilo Mileto muovere dei dubbi sugli ascolti della prossima puntata: "Lunedì, essendo Pasquetta, secondo me lo share si abbasserà un sacco". A rispondere è Manila Nazzzaro, che non sembra essere così pessimista. "Ma chi te lo ha detto? Guarda che la gente torna a casa la sera. Il giorno dopo è lavorativo" rassicura la concorrente. Quella di Danilo Mileto non è che una supposizione, dato i protagonisti all'interno del reality non sono a conoscenza delle notizie fuori dalla Casa e dell'andamento degli ascolti.

Gli ascolti tv di The Couple e la gara con Ulisse, il piacere della scoperta

Ogni lunedì va in scena lo scontro – in termini di ascolti – tra The Couple e Ulisse, il piacere della scoperta. Lunedì 7 aprile a vincere è stato il reality condotto da Ilary Blasi (che ha conquistato 2.265.000 spettatori con uno share del 18.68%). Lunedì 14 aprile, invece, ha trionfato il programma di Alberto Angela (share al 19.1%), con The Couple che si è fermato al 13% di share.