Ascolti tv lunedì 14 aprile: chi ha vinto tra Ulisse di Alberto Angela e The Couple Gli ascolti tv di lunedì 14 aprile 2025. Chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tra Rai 1 con Ulisse Il piacere della scoperta di Alberto Angela e Canale5 con The Couple, condotto da Ilary Blasi. Tutti i dati auditel della serata.

A cura di Sara Leombruno

Il palinsesto televisivo di lunedì 14 aprile 2025 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, approfondimento e reality show. Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Ulisse – Il piacere della scoperta condotto da Alberto Angela. Su Canale5, invece, il reality show condotto da Ilary Blasi, The Couple: ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Ulisse e Canale5 con The Couple

Ulisse Il piacere della scoperta di Alberto Angela, andato in onda su Rai 1 ieri sera in prima serata, ha intrattenuto X spettatori pari al % di share. La seconda puntata di The Couple, invece, ha raggiunto X spettatori con uno share del %. Vince in termini di ascolti X.

Gli ascolti delle altre reti generaliste, tutti i dati Auditel

Obbligo o verità di Alessia Marcuzzi in onda su Rai 2 ha raggiunto X spettatori pari al % di share. Lo stato delle cose su Rai3 con Massimo Giletti ha totalizzato X spettatori e il % di share. Spider-Man 2 su Italia1 ha totalizzato X spettatori (% di share). Quarta repubblica su Rete4 ha raggiunto X spettatori (% di share). Gialappa Show su Tv8 ha intrattenuto X spettatori con il % di share. Little Big Italy sul NOVE ha segnato X spettatori (% di share). La Torre di Babele su La7 ha raggiunto invece X spettatori e il % di share.

Affari Tuoi e Striscia La Notizia: gli ascolti dell'access prime time

Affari Tuoi andato in onda nella fascia dell'access prime time di Rai 1 con la partita di Ilaria dalla Sicilia ha raggiunto X spettatori (% di share). Striscia La Notizia su Canale5 ha totalizzato, invece, X spettatori pari al % di share.