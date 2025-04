video suggerito

Affari Tuoi, Ilaria dubita che il Dottore voglia aiutarla: madre e figlia finiscono alla Regione Fortunata Nella puntata di Affari Tuoi in onda lunedì 14 aprile gioca Ilaria insieme a sua madre Mariarosa. La concorrente non coglie l'aiuto del Dottore e finisce alla Regione Fortunata.

Nella puntata di Affari Tuoi in onda lunedì 14 aprile gioca con il pacco numero 11 Ilaria dalla Sicilia. Con lei a tentare la fortuna c'è sua madre Mariarosa. Dopo una partita particolarmente sfortunata, le due concorrenti finiscono alla Regione Fortunata. Il Dottore più di una volta prova ad aiutare la protagonista della serata con i cambi, ma la giovane rifiuta ogni volta.

La partita di Ilaria e Mariarosa

La partita di Ilaria e Mariarosa inizia con una tripletta fatta di due pacchi blu da 5 e 75 euro e uno rosso da 50mila euro. Poi, la batosta: via uno dietro l'altro 200mila e 100mila euro. Ilaria tira un sospiro di sollievo quando trova lo 0. Il "malefico" – appellativo dato da Stefano De Martino – Dottore offre un cambio, ma la concorrente crede che l'11 sia un buon numero e rifiuta. Tra le mani stringe come amuleto l'orologio di suo nonno. "Quando ci sono parenti di mezzo non tocco gli amuleti" assicura il conduttore, che in passato ha distrutto alcuni portafortuna dei concorrenti. Poco dopo, via la cassata, 15mila e 75mila euro. Alla seconda telefonata, il Dottore offre 16mila euro, ma mamma e figlia rifiutano. Con i tre tiri successivi, Ilaria elimina dal tabellone 20, 50 e 20mila euro. La concorrente si chiede perché il Dottore offra ancora una volta il cambio, ma rifiuta. Ilaria non nasconde la sua tristezza quando perde prima 300mila poi 10mila euro. Madre e figlia tritano l'assegno da 4mila euro.

Il finale di Ilaria e Mariarosa

Quando la partita si avvia alla conclusione, Ilaria apre prima due blu da 100 e 200 euro, poi un rosso da 5mila euro. L'ultimo tiro, però, è un rosso da 30mila euro che porta madre e figlia alla Regione Fortunata. La protagonista della serata aveva pescato solo 500 euro. La loro prima opzione è il Veneto, ma sbagliano. La seconda opzione è l'Umbria, ma anche questa non è corretta. La scelta giusta sarebbe stata il Lazio.