video suggerito

The Couple, i vincitori e i nominati della terza puntata del 28 aprile Le vincitrici della terza puntata di The Couple in onda ieri sera, lunedì 28 aprile, sono state le sorelle Boccoli. In nomination due coppie: Pierangelo e Jasmine e Lucia e Irma Testa. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su The Couple ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera, lunedì 28 aprile, è andata in onda una nuova puntata di The Couple, reality tornato in onda dopo una settimana di stop per la morte del Papa. L'appuntamento con Ilary Blasi in diretta su Canale5 ieri sera ha visto la prima eliminazione: le due coppie formate da Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco e da Thais Wiggers ed Elena Barolo si sono sfidate al televoto. Ad avere la peggio sono state le due ex veline che hanno dovuto abbandonare la casa. Le sorelle Boccoli hanno vinto invece la puntata riuscendo a conquistare 7 chiavi. A fine puntata sono stati eletti i nominati che si sfideranno al nuovo televoto.

Chi ha vinto la terza puntata di The Couple

Le sorelle Boccoli sono state elette vincitrici della terza puntata di The Couple andata in onda ieri sera. Hanno sfilato le chiavi ad Antonino e Andrea, poi a Pierangelo e Jasmine: "Per parcondicio, così arrivano a due, è il male minore. Ci sembra giusto non far arrivare nessun altro ad uno" hanno commentato le sorelle che con la vittoria hanno raggiunto quota 7 chiavi.

Quali sono le coppie nominate dai concorrenti

Nel corso della serata si sono svolte anche le tradizionali nomination con le sorelle Boccoli immuni. Antonino e Andrea hanno nominato Lucia e Irma e Pierangelo e Jasmine. Giorgia e Laura hanno fatto il nome di Antonino e Andrea e dei fratelli Mileto. Manila e Stefano hanno nominato Antonino e Andrea e Pierangelo e Jasmine. I fratelli Mileto hanno votato contro Lucia e Irma, Jasmine e Pierangelo. Jasmine e Pierangelo hanno nominato di nuovo Danilo e Fabrizio e Antonino e Andrea. La sorelle Testa nominano Antonino e Andrea e Pierangelo e Jasmine. Le sorelle Boccoli hanno fatto il nome dei fratelli Mileto, Laura e Giorgia. Queste ultime hanno deciso le sorti dei più nominati: a finire al televoto finale sono stati Pierangelo e Jasmine e Le sorelle Testa.