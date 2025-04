video suggerito

The Couple non è andato in onda lunedì 22 e non recupera in settimana: la data della terza puntata The Couple di Ilary Blasi non è andato in onda lunedì 22 aprile per rispetto della morte di Papa Francesco e non recupererà in settimana: Fanpage.it apprende ache la data della terza puntata è fissata per lunedì 28 aprile e che la diretta di Mediaset Extra sarà ripristinata in serata. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

The Couple di Ilary Blasi non è andato in onda lunedì 22 per rispetto della morte di Papa Francesco e non recupererà in settimana: Fanpage.it apprende che la data della terza puntata è fissata per lunedì 28 aprile e che la diretta di Mediaset Extra sarà ripristinata in serata.

Quando chiude The Couple: la data dell'ultima puntata

Voci di corridoio avevano ricondotto l'oscuramento della diretta sul canale 55 di Mediaset Extra al problema degli ascolti tv che The Couple ha sollevato sin dalla prima puntata. La formula simil Grande Fratello, seppur con le dovute differenze per dinamica e gioco in coppia, non hanno valorizzato l'esperimento televisivo che avrebbe dovuto fare da ponte tra il GF appunto e L'Isola dei Famosi, alla quale seguirà Temptation Island 2025.

Le otto puntate previste per The Couple potrebbero non essere tali e si parla di una finale prevista per lunedì 5 maggio, alla chiusura della quinta puntata. Di sicuro non avverrà così in anticipo da interpretare l'interruzione della diretta h24 su Mediaset Extra e il mancato recupero della terza puntata nella settimana in corso come segnali di chiusura imminente. Il canale 55 riprenderà regolarmente a funzionare a partire da stasera alle ore 20:40, stando a fonti vicine a Mediaset sentite da Fanpage.it, e i concorrenti dovranno riprendere il passo dopo essere probabilmente stati messi al corrente della morte del Pontefice.

Leggi anche A The Couple i concorrenti parlano degli ascolti: la preoccupazione per il lunedì di Pasquetta

Sono giorni difficili per le reti generaliste, che si sono trovate a dover gestire la morte di Papa Francesco con la mobilità dei palinsesti e il ricasco su date ormai bloccate. Reality come The Couple hanno una durata prestabilita proprio perché fungono da ponte tra un programma e l'altro. Motivo per il quale si dovrà decidere come regolarsi con la puntata persa in corsa e quelle che verranno per chiudere il cerchio e passare la linea in Honduras.