Il Grande Fratello compie 25 anni: la prossima edizione "gold" con concorrenti storici Il blog di Davide Maggio fa sapere che Endemol starebbe già lavorando alla nuova edizione del Grande Fratello. In occasione dei 25 anni di messa in onda, il GF potrebbe essere "gold" con protagonisti i concorrenti storici.

A cura di Gaia Martino

La diciottesima edizione del Grande Fratello è giunta quasi al termine – la finale è in programma per il 31 marzo – e Endemol starebbe già lavorando alla prossima. Il prossimo anno il reality che si svolge nella casa di Cinecittà festeggia 25 anni di carriera: era il 14 settembre del 2000 quando i primissimi e storici concorrenti scelti si rendevano protagonisti dell'"esperimento sociale" diventato famoso in tutto il mondo. Per celebrare il traguardo, la società di produzione del programma televisivo starebbe pensando di far tornare in casa i concorrenti storici che hanno segnato la storia del reality. Lo rivela il blog di Davide Maggio.

Il GF compie 25 anni: si pensa a un'edizione "gold"

La prossima edizione del Grande Fratello potrebbe chiamarsi "gold". Il blog di Davide Maggio fa sapere che Endemol starebbe lavorando a un'edizione formata da nip, quindi persone non famose, e concorrenti storici, che andrebbero a rappresentare la componente vip degli inquilini. Si tratterebbe di una decisione volta a festeggiare i 25 anni del Grande Fratello che aprì per la prima volta le porte della casa di Cinecittà il 24 settembre 2000. Al momento non circolano già i nomi di coloro che potrebbero essere contattati per l'edizione-compleanno.

Quando va in onda la finale del Grande Fratello 18

Il GF 2024/2025 è giunto quasi ai titoli di coda: l'edizione che ha dato pochi risultati brillanti, terminerà il 31 marzo 2025, giorno in cui è stata programmata la finale. Dalla prossima settimana, inoltre, il reality perderà il doppio appuntamento settimanale in prima serata su Canale5: da lunedì 17 marzo andrà in onda soltanto il lunedì sera, per tre prime serate fino alla finale. Per ora soltanto tre concorrenti hanno ottenuto il pass per la finale, Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma.