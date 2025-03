Il Grande Fratello non avrà più il doppio appuntamento: quando andranno in onda le puntate finali del reality

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Il Grande Fratello 2024 sta per finire. Mancano sempre meno puntate alla conclusione di questa edizione, iniziata lo scorso settembre e in onda su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini. Stando a quanto fa sapere Davide Maggio, ci sarà un cambio di programmazione per gli ultimi appuntamenti del reality, che non saranno più due volte alla settimana. Ecco quando andranno in onda le puntante finali e quando verrà proclamato il vincitore. Per il momento sono già stati eletti tre finalisti: Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi.

Quando andranno in onda le puntate finali del Grande Fratello

Questa settimana sarà l'ultima in cui il Grande Fratello andrà in onda con due appuntamenti. Oltre a lunedì 10 marzo, ci sarà anche quella in programma per giovedì 13 marzo. Dalla prossima invece le dirette saranno solamente una volta alla settimana, il lunedì, fino all'appuntamento finale. Ecco quando andranno in onda le puntata rimaste di questa edizione del reality, che sono arrivate a quota più di quaranta:

Lunedì 17 amrzo

Lunedì 24 marzo

Lunedì 31 marzo (Puntata finale)

La data dell'ultima puntata del GF e i finalisti

La puntata finale del Grande Fratello andrà in onda lunedì 31 marzo, in prima serata su Canale 5. Dopo oltre 6 mesi nella Casa più spiata d'Italia, Alfonso Signorini annuncerà il vincitore di questa edizione. Per il momento, ad essersi già aggiudicati un posto in finale, sono stati tre concorrenti: Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e, durante la puntata di lunedì 10 marzo, anche Zeudi Di Palma.