Lorenzo Spolverato “intoccabile” al Grande Fratello: è il concorrente a cui viene perdonato tutto

A cura di Gaia Martino

376 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo la sfuriata di due notti fa, a Lorenzo Spolverato va ufficialmente il titolo di "intoccabile". Al Grande Fratello il modello milanese dal "passato difficile" si è reso più volte protagonista di episodi contestabili che hanno creato frizioni in Casa, ma i suoi scatti d'ira accompagnati da pugni al muro, calci ai divani, lancio di oggetti in aria, parolacce e insulti, non sono mai stati puniti dal reality. Eppure le edizioni passate sono state segnate da squalifiche che – a guardare oggi le reazioni del programma al comportamento di Spolverato – appaiono clamorose. Ricordiamo quella a Edoardo Donnamaria che fu costretto a lasciare la casa per essersi rivolto con un linguaggio volgare nei confronti di Antonella Fiordelisi.

Lorenzo Spolverato, invece, descritto come aggressivo e fumantino, due sere fa ha inveito contro Shaila Gatta insultandola con parole forti – "sei una me*da, vergognati" – incarnando perfettamente il tipico uomo da cui oggi sarebbe meglio scappare: nell'edizione VIP del 2023 sarebbe stato punito senza alcuna pietà. Invece, a distanza di mesi, ancora adesso, qualcuno tra gli inquilini spesso è costretto a strattonare il modello durante i suoi scatti d'ira nel tentativo di placare il suo animo in fiamme. Volano ancora divani, si sentono urla offensive, si assiste ad atteggiamenti infantili e tossici, ma il programma continua a chiudere un occhio. Anzi. Dopo una breve sgridata, ieri sera, è tornato al centro della narrazione senza alcuna esitazione o perplessità. Ma perché?

Il perdono senza senso di Alfonso Signorini

Proprio la ramanzina di Alfonso Signorini potrebbe offrire una visione più chiara sulla presunta "protezione" che il reality potrebbe aver attivato nei confronti di Spolverato, concorrente più discusso dell'edizione, ma eletto primo finalista del reality. Il conduttore ha infatti dichiarato in puntata: "Io ti avrei squalificato, ma il Grande Fratello è più buono di me". A far pensare anche le parole sussurrate in casa dagli stessi inquilini, come Iago Garcia, che parlò dell'esistenza di "due misure", alludendo a una protezione apparentemente sicura da parte degli autori nei confronti del concorrente. Salvo chiarimenti da parte degli addetti ai lavori, il trattamento a lui riservato sembra differente da quello adottato per tutti gli altri concorrenti. Il programma, già altalenante con gli ascolti, potrebbe definitivamente perdere di credibilità in questo modo.

376 CONDIVISIONI condividi chiudi