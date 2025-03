Anna Pettinelli contro Beatrice Luzzi in difesa di Stefania Orlando: “È ancora incaz**ta, non è imparziale”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Foto di Beatrice Luzzi per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset

La durezza con cui Beatrice Luzzi ha attaccato Stefania Orlando al Grande Fratello non ha fatto piacere a Anna Pettinelli. La conduttrice radiofonica e professoressa di canto della trasmissione Amici ritiene che l'opinionista non sia in grado di essere imparziale e che abbia ancora della rabbia accumulata dalla sua esperienza nel reality. Considera Cesara Buonamici molto più capace di lei in quel ruolo.

Anna Pettinelli contro Beatrice Luzzi

Anna Pettinelli è tornata su Twitter per dire la sua sulle parole di Beatrice Luzzi contro Stefania Orlando. La conduttrice radiofonica ha commentato:

La Luzzi crede di essere ancora dentro la casa del Gf. È ancora incaxxata per la scorsa edizione. Essere opinionisti vuole dire essere super partes come fa ottimamente Cesara. La classe non è acqua.

Cosa ha detto Beatrice Luzzi a Stefania Orlando

Nel corso di un confronto tra Shaila Gatta e Stefania Orlando, l'opinionista Beatrice Luzzi si è schierata contro Stefania accusandola di avere un atteggiamento da maestrina e di avere l'abitudine di giocare sulla pelle degli altri ma mai sulla sua. Le parole dell'opinionista sono state:

A me non piace per niente quando Stefania dice: "Non mi interessa la tua opinione" o quando dice a Lorenzo: "Tu non puoi darmi niente". Questo è un atteggiamento da maestrina. È entrata giudicando tutti e poi parla sempre sopra gli altri. Stefania, tu interrompi e sei prepotente, non lasci parlare nessuno. Ti sei permessa di dare giudizi a destra e a manca, ma quando ti hanno chiamata ruffiana, sei stata due giorni a piangere. Apriti cielo e spalancati terra.

Poi, il riferimento ad Anna Pettinelli che nelle scorse settimane è entrata nella casa per sostenere l'amica: "Ti hanno pure mandato l’amica in soccorso, ti abbiamo mandato l’ambulanza. La verità è che giochi sulla pelle degli altri, ma mai sulla tua".