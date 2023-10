Beatrice Luzzi e “il ruolo rubato” da Jane Alexander, al GF conferma: “Dovettero darle la parte” In diretta al Grande Fratello, Beatrice Luzzi conferma quanto già dichiarato in precedenza nella Casa a proposito del ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker che le sarebbe stato “rubato” da Jane Alexander. “Mi dissero che avevano dovuto darlo a lei”, ha dichiarato l’attrice in diretta tv.

A cura di Stefania Rocco

Beatrice Luzzi non fa marcia indietro a proposito delle dichiarazioni relative a Jane Alexander e al presunto “ruolo rubato”. Qualche giorno fa, l’attrice e concorrente del Grande Fratello aveva raccontato di essere arrivata a un passo dall’interpretare il ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker nella serie tv Elisa di Rivombrosa. A pochi giorni dall’inizio delle riprese, tuttavia, il ruolo le sarebbe stato soffiato dalla collega. Dichiarazioni forti cui Alexander aveva replicato, raccontando la sua versione dei fatti, una versione che smentiva quella di Beatrice. Ma in diretta al GF, Luzzi ha confermato quanto aveva già affermato in precedenza.

Beatrice Luzzi: “Sottoscrivo quello che ho detto su Jane Alexander”

Dopo avere mandato in onda una clip che ha riassunto la questione, Alfonso Signorini ha chiesto a Beatrice di spiegarsi meglio: “Beatrice, tu alludevi al ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker di Elisa di Rivombrosa. Tutte e due avevate fatto il provino per questo ruolo importantissimo di questa fiction andata in onda su Canale5. Ma quel ruolo è andato a Jane Alexander. Il ruolo era quello d i una marchesa cattivissima. Perché hai detto che ti ha sfilato quel ruolo in modo scorretto?”. In diretta, Luzzi non si è sottratta e ha confermato quanto dichiarato in precedenza, facendo una pesante allusione relativa ad Alexander e al provino in questione: “Io ero appena uscita da Vivere. Feci un provino molto bello, avevo il ruolo in mano e poi improvvisamente mi dissero ‘No, abbiamo dovuto mettere lei’. Ma non mi chiederai chi e come, per favore. Andò così e lo sottoscrivo”. “Abbiamo dovuto mettere lei. Un po’ pesante questa”, ha infatti sottolineato Signorini ma Beatrice non si è tirata indietro, confermando la sua versione dei fatti.

Massimiliano Varrese difende Jane Alexander: “Non si parla male dei colleghi”

A intervenire nella vicenda è stato Massimiliano Varrese, anche lui attore e concorrente del Grande Fratello. L’uomo ha difeso Alexander, sua amica: “Voglio spezzare una lancia a favore di Jane. La conosco ed è mia cara amica, è una persona che stimo e apprezzo. Questa cosa dei ruoli è da sfatare. A volte si arriva ai call back e il ruolo lo vince chi in quel momento è più giusto. È brutto parlare male dei colleghi”. “Non è una mia nemica e non ho parlato male di lei. Ho solo voluto spiegare”, si è difesa Beatrice che, dopo avere avuto la possibilità di leggere il tweet scritto in settimana dalla collega, ha concluso così: “I fatti danno ragione a lei, è difficile parlare di parole”.