“Sembri Jane Alexander” e Beatrice Luzzi si infastidisce, la collega: “Scartata a un provino” Nella Casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi si infastidisce per essere stata paragonata alla collega attrice Jane Alexander. “Non ci conosciamo nemmeno”, replica quest’ultima. Che poi spiega da dove nascerebbero i motivi di tale astio: “Abbiamo fatto un provino e lei è stata scartata”.

A cura di Stefania Rocco

Scontro a distanza tra Jane Alexander e Beatrice Luzzi. L’attrice, attuale concorrente del Grande Fratello, si è infastidita per essere stata paragonata alla collega. A farle notare una certa somiglianza tra loro, anche nei colori, era stata Valentina Modini ma di fronte a quel paragone, Beatrice aveva reagito stizzita. “Le ho solo detto che mi ricordava Jane e lei non l’ha presa bene. Mi ha proprio risposto che non era un complimento”, ha raccontato Valentina a Fiordaliso e la cantante ne ha approfittato per indagare a proposito dei motivi di tale astio. “Oddio sembri davvero Elisabetta, la regina in Golden Age ti ricordi quando metteva la parrucca che sotto aveva tutti i ricciolini? Ecco me la ricordi davvero. Io te la farei fare a teatro. Sì ti vedrei proprio bene nei panni di Elisabetta, o comunque una nobildonna, in uno spettacolo in costume”, ha lanciato l’amo Fiordaliso una volta di fronte a Beatrice. Quest’ultima ha quindi spiegato che un ruolo del genere avrebbe dovuto ottenerlo diversi anni fa ma Jane Alexander gliel’avrebbe “sottratto”.

Qual è il ruolo che ha diviso Jane Alexander e Beatrice Luzzi

Beatrice si riferisce al ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker nella serie tv Elisa di Rivombrosa. Quel ruolo che rese famosa Alexander sarebbe dovuto andare a Beatrice, almeno stando a quando Luzzi ha raccontato a Fiordaliso: “Infatti quando Valentina ha fatto quel nome dell’attrice, ho reagito in quel modo strano per un motivo preciso. Quella parte era mia! Era decisamente mia e lei me l’ha sfilata in malo modo, malissimo modo direi. Quindi non mi è andata giù. Fu una svolta e un fatto abbastanza grave e me la ricordo. Quindi mi hai fatto un nome…capisco che non potevi saperlo. Purtroppo gli spettacoli in costume non li fanno più. Come mai non li fanno? Costano troppo e così non li fanno”.

La versione di Jane Alexander: “Abbiamo fatto un provino e lei è stata scartata”

Via Instagram, Jane Alexander ha commentato l’accaduto. “Mi hanno segnalato che la signora Beatrice Luzzi ha risposto piccata quando è stata paragonata a me. Mi chiedo come mai, visto che nemmeno ci conosciamo. Senza considerare che un minimo di solidarietà femminile non guasterebbe. Così, per dire. Cara signora Luzzi, buon proseguimento di GF. Se lo goda che non dura per sempre”. Poco dopo, però, l’attrice ha svelato la sua versione dei fatti a proposito dei motivi di tale astio, contestando quanto raccontato dalla collega: “Le cose sono molto più semplici di come le vede la signora Luzzi. Entrambe abbiamo fatto un provino, lei è stata scartata. Dopo più di 20 anni potrebbe farsene una ragione”.