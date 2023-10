Scontro tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander, la doppiatrice: “Doppiavano anche Sophia Loren” Lilli Manzini, nota doppiatrice e direttrice di doppiaggio, si sbilancia a proposito della querelle cominciata nella Casa del Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander a proposito del ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker nella serie Elisa di Rivombrosa, ruolo per il quale Alexander è stata doppiata.

A cura di Stefania Rocco

Lilli Manzini, nota doppiatrice e direttrice di doppiaggio, si è espressa su TikTok a proposito della querelle che ha recentemente investito Jane Alexander, attrice che prestò il volto al famoso personaggio della marchesa Lucrezia Van Necker nella serie Elisa di Rivombrosa. Concorrente del Grande Fratello, l’attrice Beatrice Luzzi ha raccontato ai coinquilini che la collega, all’epoca, le avrebbe soffiato il ruolo in malo modo per poi aggiungere, una volta di fronte a Jane, di avere pensato di meritare di interpretare quel personaggio più di lei perché nella serie Alexander fu doppiata. “Non ti fa fare bella figura come attrice il fatto di essere stata doppiata”, ha dichiarato Beatrice, lasciando intendere Jane fosse meno brava di quanto avrebbe potuto esserlo lei nella stessa parte.

Lilli Manzini: “Anche Sophia Loren veniva doppiata”

Manzini, che si occupa di doppiaggio da anni, ha detto la sua sulla questione, abbracciando la tesi di Jane Alexander. Sostiene, infatti, che non sia la necessità di ricorrere al doppiaggio a determinare la qualità di un’attrice sul campo: “Beatrice si è lamentata del ruolo che le avrebbero sottratto di Elisa di Rivombrosa. Dice che Jane Alexander non era adatta per il fatto che è stata doppiata. Non è che se un’attrice italiana viene doppiata significa che non sa recitare. Anche perché Sophia Loren che è una grandissima attrice è stata doppiata spesso e volentieri e volentieri dall’attrice stessa. Non è che si sia mai lamentata del doppiaggio. E non è successo solo a Sophie Loren, ma anche a Claudia Cardinale e tante altre grandi attrici”.

Nella diatriba tra Jane Alexander e Beatrice Luzzi

Manzini si è quindi rivolta direttamente a Beatrice Luzzi, accusandola di avere lasciato intendere che la necessità di doppiare Alexander nascesse dalla sua mancata capacità di interpretare al meglio il ruolo della famosa marchesa:

