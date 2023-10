La verità su Jane Alexander: come ottenne il ruolo di Lucrezia e perché fu doppiata Al Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha insinuato che Jane Alexander abbia ottenuto in modo poco limpido il ruolo di Lucrezia Van Necker nella serie Elisa di Rivombrosa. Inoltre, ha rimarcato: “Ti hanno dovuta doppiare, forse ero più adatta io, no? Forse non te lo meritavi tanto”. Ma qual è la verità? L’attrice, nel 2020, raccontò per filo e per segno la sua versione su come andarono le cose in un’intervista rilasciata a Fanpage.it.

A cura di Daniela Seclì

Jane Alexander nel ruolo di Lucrezia Van Necker e al Grande Fratello (ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha gettato un'ombra sul modo in cui Jane Alexander avrebbe ottenuto l'iconico ruolo della spietata Lucrezia Van Necker: "Mi ha sfilato il ruolo, hanno dovuto scegliere lei". Le due attrice hanno avuto un confronto nel corso della puntata di lunedì 9 ottobre e Beatrice Luzzi ha affondato: "Ti hanno dovuta doppiare, forse ero più adatta io, no? Forse non te lo meritavi tanto". Ma come andarono realmente le cose? Perché Jane Alexander fu scelta nel ruolo di Lucrezia Van Necker? Perché decisero di doppiarla? L'attrice ne parlò nel 2020, in una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it.

Elisa di Rivombrosa, Jane Alexander era Lucreazia Van Necker

Jane Alexander, nell'intervista rilasciata a Fanpage.it, raccontò del primo provino fatto per il ruolo di Lucreazia Van Necker: "Mi proposero di fare il provino. Quando arrivai, c'era tanta gente tra cui attrici già note. Non ero molto conosciuta, avevo fatto ben poco prima di allora. Però avevo evidentemente colpito qualcuno che mi aveva proposto. Per quanto mi riguarda, andò malissimo". Spiegò che le parrucche migliori le avevano date ad altre attrici, che non c'erano scarpe adatte e che le parrucchiere, pensando non comprendesse l'italiano, sparlavano di lei: "Guarda come l'hanno conciata". Alexander dichiarò: "Mi sentivo veramente l'ultima ruota del carro. Ho fatto il provino e me ne sono andata, pensando finisse tutto lì. Invece, sono stata richiamata". E il secondo provino fu quello decisivo:

Mi hanno truccato, pettinato e messo una parrucca pazzesca. Mi sentivo la più figa del mondo. Stavo raggiungendo la zona dove si teneva il provino quando passò Alessandro Preziosi, che non conoscevo. Mi fermò e mi disse: "Voglio fare il provino con te". Stava andando via, aveva già provato con altre attrici. Gli ho detto: "Mi dispiace, ma non ho studiato granché, non ho mai pensato che potesse andare bene". Preziosi ha buttato per terra il copione che avevo in mano e mi ha detto: "Improvvisa, ma questo ruolo ce l'avrai". Dopo aver fatto il provino, Cinzia TH Torrini mi chiese di andare a vedermi nel monitor. Lì ho capito che Lucrezia ero io, non ce n'era per nessuno mi dispiace.

Perché decisero di doppiarla

Nel corso dell'intervista, Jane Alexander dichiarò che tra le attrici che si contesero quel ruolo c'erano anche Anna Falchi, Vanessa Gravina e Irene Ferri. Al Grande Fratello ha assicurato che non aveva idea che anche Beatrice Luzzi ambisse a interpretare quel personaggio. Quest'ultima, intanto, ha rimarcato come negativo il fatto che l'attrice sia stata doppiata. Di questo aspetto, Jane Alexander ne parlò anche nell'intervista. A doppiarla fu Emanuela Rossi:

L'ho scelta io. Andai a fare la prima prova di doppiaggio. Cinzia e la direttrice di doppiaggio decisero che non gli piaceva la mia voce. Io, figlia di doppiatori e doppiatrice da sempre, rimasi perplessa. Secondo loro non ero capace. Esiste la legge Voce – Volto in Italia, quindi avrei potuto oppormi a farmi doppiare. Però non volevo creare un problema. Andava tutto bene, ero incinta di qualche mese, ero una donna felice, avevo finito di fare 10 mesi di riprese e volevo godermi la gravidanza. Sono tornata a casa e ho chiesto consiglio a mio padre, direttore di doppiaggio. Mio padre scelse Emanuela Rossi, che aveva una voce molto simile alla mia. Ma in fondo non mi interessa. Lucrezia ha avuto successo anche grazie alla voce di Emanuela, chissà se avrebbe avuto lo stesso successo con la mia.

Jane Alexander ha conosciuto il padre di suo figlio sul set di Elisa di Rivombrosa

La serie Elisa di Rivombrosa ha scandito un momento importante della vita privata di Jane Alexander. Durante i dieci mesi di riprese, l'attrice ha conosciuto il segretario di produzione Christian Schiozzi, con il quale ha avuto il figlio Damiano:

In dieci mesi di tempo sono riuscita a conoscerlo, a innamorarmi e anche a rimanere incinta. Nell'ultima scena di Lucrezia, nella prima stagione, Cinzia TH Torrini ha voluto mettere anche Christian, perché voleva che ci fossimo tutti e tre. C'era Damiano nella pancia, Christian dietro che faceva la comparsa e io.

Qui l'intervista integrale che chiarisce la versione di Jane Alexander su tutti i punti di questa vicenda.