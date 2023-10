Beatrice Luzzi a Jane Alexander sul presunto ruolo rubato: “Hanno dovuto doppiarti, ero più adatta” Faccia a faccia tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander al Grande Fratello riguardo al presunto ruolo rubato della marchesa Lucrezia in Elisa di Rivombrosa. La concorrente ha detto alla collega: “Ti hanno dovuta doppiare, forse ero più adatta io, no?”. L’attrice la sbugiarda: “Non sei mai stata in lizza, a me hanno scelto”. Poi la proposta di Signorini di rimanere nella Casa.

A cura di Elisabetta Murina

Confronto in diretta, nella puntata del 9 ottobre del Grande Fratello, tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander. Tra le due attrici c'è un certo astio, dopo che l'attuale concorrente del reality ha dichiarato che la "collega" le avrebbe rubato in malo modo il ruolo della marchesa Lucrezia Va Necker nella fiction Elisa di Rivombrosa. Alfonso Signorini ha poi chiesto all'attrice di rimanere nella Casa: accetterà l'offerta?

Faccia a faccia tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander

Entrata nella casa, Jane Alexander ha subito spiegato il motivo della sua visita e, rivolgendosi a Beatrice, ha detto: "Sono venuta qui per tute le cose cattive che hai detto di me in questi giorni, non posso lasciartele passare. Voglio sapere in che malo, malissimo modo ti ho sfilato il ruolo di Lucrezia. Non è una cosa bella parlar male delle colleghe in televisione. Voglio sapere che cosa ho fatto". La concorrente allora ha provato a spiegare il senso delle sue parole, ribadendo che sarebbe stata più adatta lei nei panni della marchesa Lucrezia e sottolineando come la collega sia stata doppiata:

Non l'ho detto, ho specificato che neanche ti conoscevo. Per me era un ruolo perfetto, sia per il momento che nel merito, veniva subito dopo Vivere, non è una questione personale. Ti hanno dovuta doppiare, forse ero più adatta io, no? Forse non te lo meritavi tanto.

Alexander ha ribadito come Luzzi abbia fatto passare il messaggio sbagliato dicendo "mi ha sfilato il ruolo, hanno dovuto scegliere lei": "Che c'entra la dizione? Intanto a me hanno scelto e a te no. Hai fatto passare una cosa diversa, come se avessi fatto qualcosa per averlo, altrimenti non sarei qui a parlarne". A quel punto, l'attrice ha tirato fuori una lettera delle regista della fiction, Cinzia Torrini, la quale ha spiegato che Beatrice non era presente all'ultimo call back dell'aspirante cast, quindi non era in "finale". "Come era? Avevi il ruolo in pugno", ha poi aggiunto. Alla fine, la concorrente le ha chiesto scusa: "Ti chiedo scusa, ma non volevo alludere a quello che pensavi tu dicendo in malo modo, non a quel genere di compromessi". Poi Alfonso Singnorini ha fatto una proposta a Jane Alexander, quella di entrare nella Casa. Accetterà?

Cosa è successo tra le due attrici, i motivi dell'antipatia

Lo scontro tra le due è iniziato a distanza qualche tempo fa, quando nella Casa Beatrice Luzzi è stata paragonata a Jane Alexander per via di una certa somiglianza fisica. Paragone che le ha dato parecchio fastidio, tanto che poi ne ha spiegato il motivo: il ruolo della marchesa Lucrezia Van Necker nella serie tv Elisa di Rivombrosa, che ha reso famosa Alexander, sarebbe dovuto andare a Beatrice Luzzi. "Quella parte era mia, me l'ha sfilata in malo modo, malissimo modo direi", aveva raccontato a proposito.

Differente la versione di Jane Alexander, secondo la quale Beatrice Luzzi sarebbe stata scartata nelle fase di selezione: "Le cose sono molto più semplici di come le vede la signora Luzzi. Entrambe abbiamo fatto un provino, lei è stata scartata. Dopo più di 20 anni potrebbe farsene una ragione”. Poi, l'attuale concorrente del GF, aveva aggiunto: "Dovettero dare a lei la parte".