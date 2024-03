Il GF richiama Alessio Falsone per l’aggressività dimostrata nei confronti di Federico Il Grande Fratello richiama ufficialmente Alessio Falsone per l’aggressività dimostrata nei confronti dei Federico Massaro solo poche ore fa. Nessun provvedimento per lui ma un avvertimento. Federico commenta: “Mi spiace ma non ti posso proteggere”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

La puntata del Grande Fratello di lunedì 18 marzo comincia con lo scontro tra Alessio Falsone e Federico Massaro che hanno discusso pesantemente a causa di uno spazzolino elettrico scarico. “Non sono stato io a staccargli lo spazzolino dalla corrente”, si è difeso il modello ma Alessio, in confessionale, ha perso la pazienza: “Mi sono rotto le scatole, per ogni cosa ha un alibi”. A separarli, provando a sedare la lite, è stato Giuseppe Garibaldi che si è messo tra i due evitando che la lite degenerasse.

Federico si difende ma alza la voce: “Cosa avete in testa?”

In diretta, Federico si è difeso: “Anche il mio spazzolino è sempre scarico. Anche le ragazze quando usano il pino per i capelli, staccano il caricatore dalle prese”. Alfonso Signorini bacchetta Alessio: “La tua reazione è stata eccessiva, hai avuto un atteggiamento troppo rissoso. Su questo atteggiamento ti avevo già ripreso in passato. Vorrei capire perché”. Alessio si è spiegato: “Mi dispiace, chiedo scusa. Il concetto è semplice. Non è la questione dello spazzolino. So di avere sbagliato, so che qui le emozioni sono molto forti. Mi rendo conto che, se anche ho lavorato molto su questo aspetto del mio carattere che richiama certi traumi infantili, ho esagerato. Ho sofferto di bullismo quindi di fronte a certe cose mi si chiude proprio la vena. Ma sarebbe bello che che, oltre a me, anche gli altri si prendessero le proprie responsabilità”. Federico alza la voce: “Ma stiamo parlando davvero di spazzolini, di docce e di latte? Ma come state con la testa?”.

Ammonimento per Alessio Falsone, il GF ha scelto di non sanzionarlo

Signorini non è apparso convinto dalle spiegazioni dei due, in particolare da Alessio al quale ha rimproverato l’eccessiva aggressività: “Questa edizione si sta caratterizzando proprio per l’assenza di certi toni sopra le righe che, in tempi non sospetti, hanno infastidito parecchi di noi. Questo atteggiamento stride con questa edizione”. Per Alessio c’è un comunicato ufficiale: “Certi atteggianti vanno evitati. Prendilo come un avvertimento per evitare provvedimenti”. Federico accetta le scuse di Alessio ma conclude con una presa di posizione: “Accetto le tue scuse ma non ti posso proteggere”. Per Falsone si tratta dell’ultimo “sgarro”, dovesse ricapitare dovrà abbandonare la Casa sebbene ormai alla finale manchino una manciata di giorni.