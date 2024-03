Falsone aggredisce Federico e gli spezza lo spazzolino, dal GF: “Lo ha pure minacciato” Tra litigi e accuse di minacce, c’è grande tensione tra Alessio Falsone e Federico Massaro. Perla Vatiero rivela qual è il tenore delle discussioni all’interno della Casa del Grande Fratello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Ha detto anche un'altra cosa grave" rivela Perla Vatiero a Greta Rossetti a proposito di Alessio Falsone e delle sue parole contro Federico Massaro. Tra i due concorrenti del Grande Fratello c'è molta tensione, prima per un litigio causato da una porzione di polpette (Federico è stato accusato di averne prese due in più) poi per il trattamento riservato dal modello allo spazzolino elettrico di Alessio (colpevole di aver staccato il cavo dell'apparecchio). Sembra che, dopo quest'ultimo scontro, Alessio abbia minacciato Federico.

Il litigio per lo spazzolino e le minacce di Alessio Falsone a Federico Massaro

"Fefè sto co***one di Fefé! Guarda, guarda! Scarico pure stamattina, 0% pure stamattina! Abbi rispetto pure per gli altri" urla Alessio Falsone avventandosi sul suo spazzolino elettrico. Poi, accecato dalla rabbia, scaraventa a terra quello di Federico Massaro. Il modello, rendendosi conto della scena, si avvicina al concorrente per spiegare: "Ho trovato staccato anche il mio! Ma ti pare che lo devi trattare così?". Una risposta che non calma Alessio il quale, subito dopo l'alterco, spezza in due lo spazzolino di Federico.

La rivelazione di Perla Vatieri su Alessio Falsone

Prima che la regia cambiasse inquadratura, si vede Alessio Falsone sfogarsi con Paolo Masella su quanto accaduto: "Abbi rispetto anche degli altri! Mi devo lavare i denti pure io! È un mese che non ho lo spazzolino carico, glielo ho detto ieri sera l'ultima volta". Sembra che, a queste parole, siano seguite delle minacce. Il primo a parlarne è Giuseppe Garibaldi con Anita Olivieri: "Non lo può minacciare ogni volta, fuori, non fuori.." Un commento che fa eco a quello di Anita: "Si prenderà le conseguenze di quello che dice, è grande abbastanza". Alla domanda di Greta Rossetti su quale tipo di minaccia Alessio abbia rivolto a Federico, Perla Vatiero risponde: "Ci vediamo fuori.. ma ha detto anche un'altra cosa grave".