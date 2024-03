Scontro al GF tra Massimiliano Varrese e Alessio Falsone: “Sbruffone, arrogante, eterno secondo” Al Grande Fratello, Massimiliano Varrese e Federico Massaro si sono detti stanchi delle continue provocazioni di Alessio Falsone. Così, è nato uno scontro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Scintille nella casa del Grande Fratello tra Massimiliano Varrese, Federico Massaro e Alessio Falsone. In particolare, i primi due hanno accusato il terzo di essere arrogante e sono stanchi delle sue continue provocazioni. Così, mentre erano a tavola dopo la puntata trasmessa lunedì 18 marzo, c'è stato un diverbio.

Grande Fratello, lo scontro tra Massimiliano, Federico e Alessio

Massimiliano Varrese, stanco delle continue provocazioni di Alessio Falsone, gli ha chiesto di evitarlo: "Mi stai dando fastidio, per ora sono rimasto calmo, ma evitami. Evitami". Federico Massaro si è detto d'accordo con Massimiliano ed è intervenuto accusando Alessio Falsone di essere arrogante: "Non ce la fai proprio a non fare l'arrogante, forse sei proprio così". Alessio si è prodotto in una frase ad effetto:

O forse la mia sicurezza fa vibrare le vostre insicurezze. È un problema vostro. Come tutte le volte in cui ti alzi per parlare, è comunicazione non verbale.

Federico Massaro si è alzato e se n'è andato.

Massimiliano accusa Alessio di essersi insidiato nelle dinamiche del GF

Il battibecco è proseguito e Massimiliano Varrese ha accusato Alessio Falsone di pavoneggiarsi troppo: "Posso dirti una cosa? Stai sbagliando proprio persona, te lo dico con il cuore in mano. Chi è insicuro qui dentro sei tu. Sei tu che ti pavoneggi come se fossi il numero uno al mondo. Chi è davvero il numero uno non lo dice, ma fa i fatti. Tu hai la sindrome dell'eterno secondo. Dimostra qualcosa nella vita, poi me lo vieni a dire". Falsone ha replicato: "Vediamo fuori la vita com'è. Questo è il Grande Fratello non è la vita". Varrese, che è il terzo finalista del Grande Fratello, ha concluso:

Non fare lo sbruffone con me perché hai sbagliato proprio indirizzo. Appunto vai fuori alla vita, io ho già dimostrato. Ma chi sei? Scendi dal piedistallo, basta con questo atteggiamento arrogante. Vai a fare il guascone da un'altra parte. Sei entrato qua dentro facendo lo show dalla mattina alla sera e nessuno ti ha detto nulla, ti abbiamo accolto con il carattere che hai. Adesso mi stai rompendo le scatole. Ti sei infilato in tutte le situazioni con grande scaltrezza, questo è quello che penso.