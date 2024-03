Alessio Falsone contro Federico Massaro al GF: “Non posso discutere con lui, se sbrocco esco fuori” Ancora liti al GF per il cibo e per Federico Massaro, spesso accusato di essere troppo vorace. Alessio Falsone a tavola si è infuriato quando il suo inquilino ha preso due polpette in più agli altri: “Se sbrocco esco fuori. Non ho più voglia di discutere con lui nella mia vita. Mi sputo in faccia se succede”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella casa del Grande Fratello, ieri sera, Federico Massaro e Alessio Falsone si sono resi protagonisti di una nuova lite, stavolta scoppiata a tavola. Il concorrente ora impegnato con Anita Olivieri si è infuriato quando, al momento della divisione del cibo, il modello ha preso tre polpette per sé, due in più rispetto a quanto stabilito per ognuno. "Non far passare per scemi gli altri, è sempre colpa degli altri per te", il commento di Falsone prima di sbottare.

La diatriba a tavola per le polpette

"Sono stato zen, Federico. Tu non fai mai niente, è sempre colpa degli altri. Tu vuoi far passare gli altri per scemi", così Alessio Falsone ha iniziato lo sfogo contro Federico Massaro, reo di aver preso due polpette in più rispetto agli altri. Quando il modello ha lasciato la tavola per pochi secondi, l'imprenditore 31enne ha alzato la voce:

Non posso discutere, se sbrocco esco fuori, diretto. Non ho più voglia di discutere con Fefè nella mia vita. Mi sputo in faccia se discuto con lui, mi guardo allo specchio e mi sputo in faccia da solo.

"Ora stai calmo" ha concluso Perla Vatiero prima che arrivasse Massaro. "Sono troppe tre, non ce ne sono per tutti" hanno così detto al concorrente il quale ha svuotato il suo piatto commentando: "Io non faccio niente. Non c'è problema, credevo ci fossero due teglie". "È una questione di rispetto" ha aggiunto Sergio.

I precedenti tra Alessio Falsone e Federico Massaro

L'astio di Alessio Falsone è frutto di episodi passati. Lo scorso febbraio l'imprenditore, non trovando le sue proteine nel cassetto, accusò Federico di averle consumate. Il concorrente ritrovò la sua busta nella pattumiera e se la prese con il suo inquilino, l'unico che, come lui, faceva uso di proteine. Spesso Federico è stato accusato per la sua ‘voracità', soprattutto in cucina. Nota ai telespettatori è la vicenda del "latte" che fece agitare anche Perla Vatiero.