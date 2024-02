Federico Massaro inveisce contro Perla Vatiero e Anita Olivieri al GF: “Non mi ascoltate quando parlo” Federico Massaro, accusato di bere troppo latte, ha sbottato al GF contro Perla Vatiero e Anita Olivieri: “Non mi ascoltate quando parlo, ora parlate solo voi. Mi avete rotto le palle”. Il concorrente ha lasciato la tavola durante il pranzo: “Mi è passata la fame”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Nella casa del Grande Fratello Federico Massaro ha avuto uno scatto di ira dopo diverse accuse a lui rivolte riguardo l'uso del latte. Quando Perla Vatiero ha incontrato il suo inquilino in cucina, ha notato che stava mangiando del latte con i cereali: "C'è tanta acqua dentro" si è subito giustificato Federico. "Non mi voglio innervosire, ma siamo rimasti con 4 bottiglie di latte" ha subito risposto infuriata l'ex di Temptation Island. Da lì è nata una discussione che ha fatto sbottare il modello. A tavola, durante il pranzo, ha lasciato il salotto urlando: "Parlate solo voi, non vi ascolto. Non mangio neanche più".

La sfuriata di Federico Massaro al GF

Federico Massaro è stato accusato di bere troppo latte da alcune sue inquiline tra cui Perla Vatiero e Anita Olivieri: "Ne avevo consumato tanto, ma ora non l'ho fatto" ha provato a giustificarsi al momento del pranzo. Quando le due concorrenti, a tavola, hanno ripreso il discorso attaccando il modello, quest'ultimo ha sbottato: "Non mi ascoltate, parlate solo voi. Non mangio neanche, non ho più fame. Volete la ragione? Ok, non mangio. Non mi ascoltate, non ci parlo con voi. Mi avete rotto le palle". Federico Massaro ha così lasciato la stanza urlando e inveendo contro le sue inquiline accusandole di averlo infastidito: "C'era solo acqua prima, ne avevo aggiunto poco di latte" ha aggiunto alzando i toni.

Lo sfogo di Perla Vatiero e Anita Olivieri

Il fastidio di Perla Vatiero sarebbe nato dopo che il modello avrebbe bevuto troppo latte, lasciando gli altri inquilini senza. "Esagera, sono rimaste quattro bottiglie" si è lamentata dopo lo sfogo di Federico. "Ci dobbiamo adattare, anche per la questione del bagno, o dello shampoo in doccia. Non fa nulla in casa" ha spiegato Anita Olivieri. "Quando si calma, ne parliamo in modo costruttivo" ha risposto Beatrice Luzzi sulla questione.