Tensione al Grande Fratello, Alessio Falsone furioso con Federico Massaro: il video che svela la verità Tensione al Grande Fratello, dove Alessio Falsone ha perso la pazienza dopo avere notato che le sue proteine non c’erano più. Il concorrente ha accusato Federico Massaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tensione nella casa del Grande Fratello. Alessio Falsone è andato in cucina a cercare le proteine che erano avanzate dai giorni precedenti, ma non le ha trovate. Dopo avere rovistato nella pattumiera, ha accusato Federico Massaro di averle prese. Ne è nata una discussione. Ma andiamo con ordine.

Alessio Falsone e il video che sembra incastrare Federico Massaro

Nel video pubblicato dal Grande Fratello (vedi in alto, ndr), in effetti, si vede Federico Massaro assumere delle proteine che estrae da un cassetto dove sono presenti diversi sacchetti. In un secondo momento, Alessio Falsone entra in cucina dicendo di non trovare le sue proteine: "Questa è una roba che mi fa agitare molto". Beatrice Luzzi lo rassicura: "Vedrai che ci sono, guarda nel cassetto". Ma niente. Il concorrente allora spiega che sul sacchetto che conteneva le proteine, aveva anche scritto il suo nome per evitare che qualcuno se ne appropriasse: "Capito perché poi mi girano proprio?". L'attrice, quindi, gli ha consigliato di parlarne con Federico Massaro e Paolo Masella. Alessio Falsone, tuttavia, è apparso convinto fin da subito che il responsabile fosse Federico.

Federico si difende, la discussione con Alessio Falsone

Alessio Falsone si è rivolto a Federico Massaro: "Ragazzi c'era una bustina con le ultime proteine, dove è andata? Federico! C'era il sacchetto di ieri. Non c'è proprio il sacchetto". Massaro ha assicurato di non averle prese. Così, il concorrente ha iniziato a rovistare nella pattumiera e non trovando nulla ha continuato a borbottare: "Che sbattimento. Io adesso vorrei andare a guardare le telecamere. Mi gira proprio il ma**o, capito?". Beatrice Luzzi, allora, ha detto di aver perso anche lei un paio di occhiali da sole graduati. A furia di rovistare nei bidoni dell'immondizia, Alessio Falsone ha trovato la busta di carta su cui c'era scritto il suo nome. Così, ha accusato apertamente Federico: "Tu sei l'unico che prende le proteine". E Massaro di rimando: "Chiedi i video in confessionale anziché accusare. Non guardare me". Alessio lo ha invitato a non scaldarsi e ha spiegato di non avere alcuna possibilità di vedere i video, perché quando chiese di vedere i filmati per scoprire chi gli avesse sottratto lo yogurt, non glieli hanno dati.