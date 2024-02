Alessio Falsone deride Federico Massaro al GF, il modello: “Certe cose sono pesanti, non scherzare” Alessio Falsone ha preso di mira Federico Massaro al Grande Fratello, deridendolo davanti ad alcuni inquilini per via del suo passato. Il modello non ci sta: “Certe cose sono pesanti, non scherzarci”. A intervenire Perla Vatiero, che gli ha detto di smetterla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alessio Falsone ha preso di mira Federico Massaro al Grande Fratello. Il nuovo arrivato nella Casa ha deriso il coinquilino per via del suo passato, mettendo in scena un siparietto davanti ad alcuni coinquilini. A intervenire Perla Vatiero, che ha provato a far smettere Falsone.

Alessio Falsone deride Federico Massaro al Grande Fratello

Alessio ha preso di mira il modello e ha iniziato a deriderlo con gli altri compagni, sostenendo che faccia spesso la vittima. Il riferimento è a quanto Massaro ha raccontato nell'ultima puntata del Grande Fratello a proposito del passato, dagli anni della scuola alle troppe pressioni in famiglia. "Mi dispiace se è insicuro, ma non deve farmi passare da cattivo e insensibile. Potrò ridere di uno che si mette in giardino a fare i combattimenti da samurai senza avversario? Lui utilizza il vittimismo come arma", ha commentato Falsone.

In giardino poi, Falsone ha messo in scena un siparietto per prendere in giro Massaro e il suo racconto: ”Questo vento gelido mi ricorda quando i miei genitori mi hanno abbandonato sull’Everest. Mi ricordo quando i compagni di scuola mi picchiavano, scusate. Mi picchiavano in quaranta, tutti i giorni. Preferisco non dire, non parlare“. Perla Vatiero, che ha assistito alla scena, lo ha fermato: “Smettila, cosa c’entra? Prendi il posacenere che è meglio“.

Il confronto tra Federico e Alessio: "Certe cose sono pesanti"

Poco dopo il ‘siparietto', Alessio Falsone si è confrontato con Federico Massaro: quest'ultimo è contrario all'idea che venga fatta su di lui una rubrica del telegiornale del Grande Fratello. "È una cosa simpatica, l'ironia è saperci ridere su", ha spiegato Falsone. "Lo so, però certe cose sono pesanti, sono stato veramente male per un arco della mia vita. Su queste cose non scherzare", ha ribattuto il modello. Già negli scorsi giorni tra i due c'erano state delle tensioni, che avevano portato a uno scontro piuttosto acceso, mai del tutto risolto.