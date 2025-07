Nicole Mazzocato mamma tris, i primi scatti con la figlia Aurora e Armando Anastasio: “Sarai riempita d’amore”

Nicole Mazzocato e Armando Anastasio sono diventati genitori per la terza volta: la piccola Aurora è nata nella serata di domenica 20 luglio. La dedica alla bambina a corredo dei primi scatti dopo il parto: "Benvenuta. Sarai riempita d'amore". Nelle foto presenti anche gli altri due figli Paolo, nato ad agosto 2022, e Davide, nato a febbraio 2024.

Nicole Mazzocato e Armando Anastasio genitori per la terza volta

"Benvenuta Aurora. Non vedevamo l’ora di tenerti tra le nostre braccia! Sarai riempita d’amore". Sono queste le parole con cui Nicole Mazzocato e il compagno Armando Anastasio hanno annunciato, attraverso un post condiviso sui loro profili Instagram, la nascita della loro terza figlia Aurora. Nelle foto, l'influencer e il calciatore stringono felici la loro bambina, alla presenza dei due fratellini Paolo e Davide, rispettivamente di 3 e quasi 3 anni.

Il significato del nome Aurora e perché l'influencer l'ha scelto

Pochi giorni prima della nascita della piccola, l'influencer aveva spiegato perché avesse scelto di chiamarla proprio "Aurora". "Il nome Aurora significa “alba” o “luce dell’alba” in latino, e deriva dalla parola latina “aurora”, che indica il momento in cui il cielo inizia ad illuminarsi prima del sorgere del sole. Nella mitologia romana, Aurora è la dea che annuncia il mattino". Per questi motivi, lei e il suo compagno lo hanno ritenuto il nome adatto per la loro bambina: