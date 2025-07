Nicole Mazzocato svela il nome che darà alla figlia: “Perché l’ho scelto e qual è il suo significato”

Nicole Mazzocato ha scelto il nome per la figlia in arrivo. L’influencer e il calciatore Armando Anastasio presto diventeranno genitori per la terza volta.

La gravidanza di Nicole Mazzocato, foto di Jessica Zufferli

Nicole Mazzocato è incinta. Presto diventerà mamma per la terza volta. La famiglia che ha costruito con il calciatore Armando Anastasio si allargherà, accogliendo una bambina. In questi giorni, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato il nome scelto per la figlia e il motivo che l'ha portata a innamorarsi di quel nome.

La figlia di Nicole Mazzocato e Armando Anastasio si chiamerà Aurora

Nicole Mazzocato è incinta per la terza volta. Dopo i figli Paolo e Davide, è in arrivo una bambina. L'influencer ha svelato il nome che ha scelto per lei. La terzogenita di Nicole Mazzocato e Armando Anastasio si chiamerà Aurora: "La nostra principessa". La trentaquattrenne ha scelto con cura il nome da dare a sua figlia. E alla fine ha scelto Aurora perché ritiene sia di buon auspicio per una "vita luminosa".

Il significato del nome Aurora

Nicole Mazzocato ha condiviso con i suoi follower il significato del nome Aurora. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha spiegato: "Il nome Aurora significa “alba” o “luce dell’alba” in latino, e deriva dalla parola latina “aurora”, che indica il momento in cui il cielo inizia ad illuminarsi prima del sorgere del sole. Nella mitologia romana, Aurora è la dea che annuncia il mattino". Quindi ha spiegato perché lo ha reputato il nome perfetto per la bambina in arrivo: