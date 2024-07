video suggerito

Chi è Arianna Errigo, portabandiera dell’Italia insieme a Tamberi alle Olimpiadi di Parigi 2024 Arianna Errigo è una delle schermitrici più forti e medagliate dell’Italia ai Giochi, il Coni l’ha scelta quale portabandiera a Parigi 2024. Alle Olimpiadi ha conquistato finora un oro, un argento e un bronzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Arianna Errigo, 36 anni, 3 medaglie olimpiche, 3 Olimpiadi alle spalle e una quarta, quella di Parigi 2024 dove ambisce all'oro nel fioretto individuale, è la portabandiera dell'Italia alla Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici. In cima alla delegazione azzurra, accanto a Gianmarco ‘Gimbo' Tamberi, c'è lei, atleta di punta della scherma che ha riservato (e riserva) sempre grandi soddisfazioni al nostro Paese in ambito internazionale. Un anno fa la campionessa brianzola (originaria di Monza, risiede a Frascati), che stocca nel fioretto e nella sciabola, dava alla luce due gemelli nati dal matrimonio con Luca Simoncelli (marito e allenatore). Pochi mesi dopo il parto era già in pedana ai Mondiali di Milano. Oggi la schermitrice del Gruppo Sportivo dei Carabinieri è pronta a prendersi tutto sulle pedane del Grand Palais cancellando le delusioni di Tokyo 2021 (eliminata ai quarti alla connazionale Volpi) e quella ancora dolorosa di Londra 2012 nel singolare (sconfitta da Elisa Di Francisca in finale) dove ha visto sfumare la vittoria e il metallo più preziosi.

Chi è Arianna Errigo, la carriera e le medaglie della fiorettista azzurra

TsunAry è il soprannome che Arianna Errigo s'è guadagnata per il modo in cui interpreta la scherma, la capacità di essere devastante quando va all'assalto con la mano mancina. Uno tsunami che all'età di 16 anni conquistò il titolo mondiale cadetti (Plovdiv, Bulgaria, nel 2004) e due anni più tardi era già in vetta agli Europei juniores (Poznan, Polonia, nel 2006). Il primo acuto in ambito internazionale arriva nel 2009, con il primo oro a squadre: le spalanca le porte di una carriera che da allora è in crescendo. Basta dare un'occhiata alla sequenza del suo palmares nel quale fanno cumulo 22 medaglie ai Mondiali (10 d'oro), 5 trofei in Coppa del Mondo, 21 medaglie agli Europei (14 d'oro), 15 medaglie ai campionati italiani (5 ori).

In una bacheca del genere spiccano le 3 medaglie (oro, argento e bronzo) infilate al collo nelle 3 Olimpiadi a cui ha partecipato (Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020). Nell'edizione inglese dei Giochi conquistò l'oro a squadre ma si ‘accontentò' dell'argento nell'individuale. In Giappone arrivò il bronzo nella prova a squadre del fioretto, settore che in Brasile non venne annoverato per la rotazione delle discipline: a Rio si fermò agli ottavi, battuta dalla canadese Harvey.

Errigo portabandiera dell'Italia insieme a Tamberi

La scelta di Arianna Errigo, quale portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi con Gianmarco Tamberi, conferma la tendenza del Coni nel premiare quelle discipline che hanno riservato negli anni maggiori successi e portato in dote medaglie pesanti. A fine aprile scorso venne data la notizia, il 13 giugno scorso ci fu anche l'investitura ufficiale al Quirinale con la consegna del Tricolore da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La disciplina che ha avuto più volte questo onore è stata la scherma con 8 seguita dall’atletica con 7. Nella storia dei portabandiera il primo alfiere ai Giochi per l'Italia è stato il ginnasta Pietro Bragaglia (1908). La prima donna è stata sempre un'altra ginnasta, Miranda Cicognani (Helsinki 1952). Solamente un atleta ha avuto l’onore di fare da portabandiera due volte, si tratta du Edoardo Mangiarotti (Melbourne 1956, Roma 1960) icona della scherma italiana.