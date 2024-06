video suggerito

Arianna Errigo commossa durante il discorso da Mattarella: "Dura essere mamma e atleta, ma sono qui" Arianna Errigo si è commossa durante la cerimonia della consegna della bandiera al Quirinale da parte del presidente della Repubblica mentre ha parlato della maternità: bellissimo gesto di Tamberi, che si è avvicinato e le ha dato una pacca sulla spalla per mostrarle vicinanza.

A cura di Vito Lamorte

Arianna Errigo si è commossa durante la cerimonia della consegna della bandiera al Quirinale da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, mentre parlava della maternità e del lavoro che ha dovuto fare per conciliare lo sport e la famiglia. Tamberi si è avvicinato e le ha dato una pacca sulla spalla per mostrarle vicinanza.

Dopo il trionfo agli Europei di atletica che si sono tenuti a Roma, oggi c'è stata la cerimonia di consegna del tricolore al Quirinale da parte del capo dello Stato ai portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi, Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi, e ai due portabandiera alle Paralimpiadi, Ambra Sabatini e Luca Mazzone.

Errigo si commuove durante la cerimonia da Mattarella

La campionessa di scherma ha tenuto un discorso ma si è fermata quando ha iniziato a parlare dei figli: "Essere qui con voi è un'emozione immensa. Fatico ancora oggi a descrivere, non ho ancora realizzato cosa è successo. Con la scherma ho vissuto tante emozioni, ma la vita me ne ha regalate altre due: i miei gemelli che adoro. Ha cambiato la mia vita da atleta, è stata dura e la stanchezza è senza fine. Le responsabilità si moltiplicano, però ce l'ho fatta e di questo sono fiera. Sono tornata in tempi record, ho dato il massimo e ora eccomi qui a rappresentare il mio Paese alla quarta Olimpiadi. Mi sento più matura grazie alla mia maternità…".

Gimbo Tamberi si è avvicinato a Errigo e le ha dato una pacca sulla spalla per mostrarle vicinanza, aiutandola ad andare avanti nel discorso. Un gesto molto bello.

Arianna Errigo è una delle stelle della scherma italiana di tutti i tempi e ha iniziato a vincere da giovanissima, quando ha fatto parte del Dream Team del fioretto femminile insieme a Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca e Margherita Granbassi. Negli anni è diventata sempre più punto di riferimento e a Parigi sarà portabandiera.