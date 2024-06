video suggerito

Il medagliere dell'Italia agli Europei di Atletica 2024 a Roma: dominio assoluto degli azzurri L'Italia sta dominando il medaglie degli Europei di Atletica 2024 in corso a Roma. L'Italia ha già vinto la bellezza di 15 medaglie, 7 sono d'oro.

A cura di Alessio Morra

L'Italia sta dominando gli Europei di Atletica di Roma. Il medagliere è largamente comandato dagli Azzurri che in tre giorni hanno già vinto 15 medaglie, quasi la metà, e cioè 7, sono d'oro. Un dominio assoluto. L'Italia ha vinto in tantissime specialità e può fregiarsi dell'ennesimo oro di Marcell Jacbos e di Antonella Palmisano.

Europei di Atletica 2024, le medaglie d’oro dell’Italia

L'Italia ha ottenuto già 7 medaglie d'oro, e grazie a queste domina e comanda il medagliere degli Europei di Roma 2024. Le prime a vincere l'oro sono state, nella prima giornata di gare, Antonella Palmisano nei 20 km di marcia e Nadia Battocletti, vincitrice dell'oro nei 5000 metri agli Europei. Tre ori in una quarantina di minuti l'Italia li ha vinti sabato sera quando si sono imposti Marcell Jacobs, campione nei 100 metri, Leonardo Fabbri, vincitore nel lancio del peso, e Lorenzo Simonelli, trionfatore nei 110 ostacoli con il secondo miglior tempo al mondo del 2024.

Domenica si sono aggiunti ulteriori due medaglie d'oro. Prima quella di Yeman Crippa, nella mezza maratona, e poi è arrivato quello della classifica a squadre, sempre della mezza maratona.

Le medaglie d’argento dell’Italia agli Europei di Roma 2024

Alle spalle di Palmisano nei 20 km di marcia si è piazzata Valentina Trapletti, che ha ottenuto l'argento. Poi è arrivato l'argento nella staffetta mista della 4×400 con Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti e Alice Mangione. Ha vinto l'argento anche nel salto in lungo Matteo Furlani, con un fantastico 8.38. Argento pure per Chituru Ali, secondo dietro Jacobs nei 100 metri, e per Pietro Riva, secondo alle spalle di Crippa nella mezza maratona.

Le medaglie di bronzo vinte dall’Italia

Sono invece tre le medaglie di bronzo vinte dall'Italia a Roma. Le hanno conquistate Francesco Fortunato nella 20 km di marcia, Catalin Tucuceanu negli 800 metri e Zaynab Dosso, che è andata letteralmente a un passo dall'argento nei 100 metri.

Il medagliere aggiornato degli Europei di Atletica 2024, la classifica completa

Italia: 7 medaglie d'oro, 5 medaglie d'argento, 3 medaglie di bronzo: totale 15 Gran Bretagna: 2 medaglie d'oro, 3 medaglie d'argento, 2 medaglie di bronzo: totale 7 Francia: 2 medaglie d'oro, 1 medaglia d'argento, 2 medaglie di bronzo: totale 5 Norvegia: 2 medaglie d'oro, 1 medaglie d'argento, 0 medaglie di bronzo: totale 3 Irlanda: 2 medaglie d'oro, 0 medaglie d'argento, 0 medaglie di bronzo: totale 2 Spagna: 1 medaglia d'oro, 3 medaglie d'argento, 2 medaglie di bronzo: totale 6 Paesi Bassi: 1 medaglia d'oro, 2 medaglie d'argento, 1 medaglia di bronzo: totale 4 Germania: 1 medaglia d'oro, 1 medaglia d'argento, 3 medaglie di bronzo: 5 Polonia: 1 medaglia d'oro, 1 medaglia d'argento, 2 medaglie di bronzo: 4 Croazia: 1 medaglia d'oro, 1 medaglia d'argento, 0 medaglie di bronzo: 2