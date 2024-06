video suggerito

Dosso strepitosa, è sua la medaglia di bronzo nei 100 metri femminili: l'Italia non andava sul podio da 22 anni Magnifica Zaynab Dosso, che si prende la medaglia di bronzo nei 100 metri femminili agli Europei di Roma 2024. L'azzurra sul terzo gradino del podio dietro Asher-Smith e Swoboda.

Zaynab Dosso si prende la medaglia di bronzo nei 100 metri femminili agli Europei di Roma 2024. L'atleta azzurra riporta l'Italia sul podio dei 100 metri a ventidue anni da Manuela Levorato a Monaco di Baviera. Medaglia d’oro per la britannica Dina Asher-Smith (10″99) davanti alla polacca Ewa Swoboda (11″03″).

È stata una finale molto particolare, con Dosso che è partita fortissimo, assieme a Joseph, ma nella parte finale si sono rimescolate le carte con Asher-Smith che ha trovato l’accelerazione vincente e Swoboda è riuscita a superare Dosso sul traguardo. La lussemburghese Van der Wecken resta dietro per pochissimo all’azzurra.

Serve il fotofinish per chiarire l'ordine di arrivo, con le prime tre vicinissime.

Zaynab Dosso aveva firmato l'accesso alla finale con un nuovo record italiano, 11″01, migliorando il suo precedente record di 11″02 messo a segno nel meeting di Savona lo scorso 15 maggio.

Dopo una stagione molto positiva indoor, Dosso era attesa dalla prova all'aperto: il cambio di passo per l'atleta azzirra è arrivato e i risultati lo testimoniano in maniera evidente.

Ancora una medaglia per l'Italia: sono 15 in totale (a metà degli Europei) con sette ori, cinque argenti e tre bronzi. In questo modo è stato migliorato il precedente primato che risaliva a Spalato 1990 quando le medaglie furono 12 totali (5 ori). Oggi sono arrivate 5 medaglie, con gli ori di Crippa e della squadra di mezza maratona maschile, argento per Pietro Riva nella mezza maratona e bronzi di Zaynab Dosso nei 100 e Catalin Tecuceanu negli 800.

Dosso: "Un buon segnale in vista delle Olimpiadi di Parigi"

Dosso al termine della finale agli Europei di Roma ha dichiarato ai microfoni di RaiSport: "Sono contentissima per questo bronzo. Io lo prendo con un buon segnale che premia il lavoro fatto in questi mesi e soprattutto in vista delle Olimpiadi di Parigi".