Yeman Crippa medaglia d’oro nella mezza maratona agli Europei! Azzurri da sogno, Pietro Riva argento

A cura di Paolo Fiorenza

Anche la terza giornata degli Europei di atletica leggera in corso a Roma si apre nel segno dell'Italia: Yeman Crippa ha vinto la medaglia d'oro nella mezza maratona col tempo di 1h01"03, alle sue spalle Pietro Riva ha preso l'argento in 1:01:04. Grandissima prova collettiva della squadra azzurra, che si è aggiudicata anche la classifica a squadre, portandosi a 7 ori nel medagliere.

Una vittoria netta, da dominatore, quella del 27enne trentino, che appena entrato nello stadio Olimpico ha lasciato sul posto il tedesco Petros, che chiaramente non ne aveva più, e ha piazzato il suo proverbiale sprint nell'entusiasmo del pubblico. Entusiasmo che è diventato incontenibile quando alle spalle di Crippa è arrivato in tromba l'altro azzurro Riva, che prima ha passato l'israeliano Referi e poi ha stampato l'ormai esausto Petros sul rettilineo finale.

La fantastica prova collettiva dell'Italia è stata completata dal sesto posto di Pasquale Selvarolo, che ha dato agli azzurri anche la vittoria nella classifica a squadre, che assegna un'altra medaglia d'oro ed è calcolata sui primi tre al traguardo per ogni nazione. E tuttavia degni di nota sono anche altri due piazzamenti di altri atleti italiani nella Top 10: Faniel ottavo, Chiappinelli decimo.

Crippa come Jacobs, era favorito alla vigilia – con pressione dunque doppia, anzi tripla visto che correva in casa – ed è riuscito ad imporre la legge del più forte. Per lui è il secondo oro europeo dopo quello nei 10mila a Monaco due anni fa e adesso il mirino è puntato sulle Olimpiadi di Parigi, dove tutta questa meravigliosa squadra azzurra si presenta con ambizioni non nascoste di togliersi parecchie soddisfazioni. Intanto l'Italia continua a dominare il medagliere: difficile che qualcuno ci spodesti da qua al termine degli Europei 2024.