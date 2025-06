Guillaume Bianchi trionfa nel fioretto individuale, è campione d’Europa: primo oro per l’Italia a Genova

video suggerito

Guillaume Bianchi vince la medaglia d'oro nel fioretto maschile Europei di scherma in corso a Genova battendo in finale il francese Anas Anane per 15-5.

Guillaume Bianchi vince la medaglia d’oro nel fioretto maschile Europei di scherma in corso a Genova battendo in finale il francese Anas Anane per 15-5. Primo oro europeo individuale per lo schermidore romano e primo oro europeo per l'Italia nel torneo che si sta disputando nel capoluogo ligure.

Medaglia di bronzo per Tommaso Marini. Due medaglie di bronzo anche nella spada femminile per Sara Maria Kowalczyk e Alberta Santuccio, entrambe sconfitte in semifinale.

Guillaume Bianchi è campione d'Europa nel fioretto individuale

Guillaume Bianchi si laurea campione d'Europa con una prova strepitosa contro il francese Anas Anane, che viene travolto 15-5 in finale. Lo schermidore romano ha conquistato il primo titolo individuale in carriera. Sul podio si piazza anche Tommaso Marini, che si prende il bronzo. Il campione in carica nell'edizione di Basilea 2024 è stato eliminato in semifinale proprio da Anane e questa sconfitta non ha permesso il "derby" tutto italiano nell'ultimo atto.

Bianchi ha dimostrato di essere bravo a soffrire e con grande tenacia, a testimoniarlo c'è il doppio 15-14 rifilato nei quarti all'ungherese Daniel Dosa e poi in semifinale allo spagnolo Carlos Llavador. Poi la finale è stato un crescendo per l'azzurro, che era mentalmente più pronto e più forte dell'avversario. L'atleta delle Fiamme Gialle è stato davvero straordinario per come ha saputo interpretare ogni situazione. Guillaume Bianchi ha fatto suonare per la prima volta in questa edizione della kermesse continentale l’Inno di Mameli nel nuovo Palasport del capoluogo ligure.

L'Italia migliora il proprio "bottino" in questa edizione degli Europei: un oro, un argento e tre bronzi. Poker di medaglie per l’Italia nella terza giornata a Genova 2025 che porta la delegazione azzurra a quota sette podi, e da domani cominceranno le gare a squadre.