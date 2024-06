video suggerito

Tecuceanu vince la medaglia di bronzo negli 800 agli Europei di Roma: è la prima medaglia della sua carriera Catalin Tecuceanu vince la medaglia di bronzo negli 800 agli Europei di atletica di Roma: è la prima della sua carriera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Catalin Tecuceanu vince la medaglia di bronzo negli 800 agli Europei di atletica di Roma: è la prima della sua carriera. L'atleta azzurro si è portato in testa subito, ma nella parte centrale non è riuscito ad incidere come aveva fatto vedere negli ultimi tempo ma è uscito di prepotenza nel finale e ha scavalcato De Arriba (1:45.40). Medaglia d'oro per il francese Gabriel Tual (1'44″87) e argento per lo spagnolo Mohamed Attaoui (1'45″20).

Gara dai ritmi elevatissimi, con il venticinquenne azzurro che non è uscito ai 200 metri come fa ultimamente questo non gli ha permesso di mettersi davanti ad Attaoui: nel rettilineo finale Tual ha piazzato la volata vincente ma Tecuceanu è stato bravissimo a superare De Arriba per prendersi il terzo gradino del podio.

Una serata indimenticabile per il 24enne mezzofondista azzurro di origine rumena, che all'Olimpico di Roma ha messo la prima medaglia in bacheca e dai prossimi appuntamenti punterà ad alzare ancora di più l'asticella.

Tecuceanu: "Ho cercato di correre con intelligenza e con la testa"

Queste le parole di Tecuceanu dopo la medaglia di bronzo ai microfoni di RaiSport: "Ce l'abbiamo fatta! Il primo traguardo era di prendere una medaglia internazionale e ce l'abbiamo fatta. Ambivo a prendere la medaglia più bella ovviamente, però va benissimo così. Io ci credo che farò grandi cose. Ho cercato di correre con intelligenza e con la testa. Se non mi fossi fatto chiudere, magari avrei fatto meglio. Nel riscaldamento non mi sentivo alla grande, ma è comunque arrivato un 3° posto e me la sentivo di correre così. Un traguardo importantissimo, sperando ne arrivino altri. Ho già la testa verso i Giochi Olimpici. Punto al record nazionale degli 800 entro quest'anno, ci proviamo sicuro. Dedico la medaglia a tutti coloro che credono in me solitamente, ma stavolta a Paul, il mio fratellino più piccolo, a tutto lo staff e la famiglia"

