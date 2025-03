video suggerito

Flora Tabanelli straordinaria, è campionessa del mondo di Big Air: a 17 anni è entrata nella storia Tabanelli vince il Mondiale di Big Air a soli 17 anni: è la prima azzurra a conquistare la medaglia d'oro, chiude una stagione praticamente perfetta.

A cura di Ada Cotugno

Flora Tabanelli è entrata nella leggenda a 17 anni: l'azzurra si è laureata campionessa del mondo di Big Air nella finale di Engadina, un momento storico per tutto il movimento italiano che con lei sta vivendo settimane di enorme gioia. Mai un italiano era salito sul podio e questa volta la 2007 emiliana è riuscita a portare a casa una medaglia d'oro incredibile dopo aver già vinto la Coppa del Mondo di big air e la Coppa del Mondo generale di freestyle. Nessun atleta italiano era riuscito a ottenere così tante vittorie in questa disciplina ma Tabanelli in pochi giorni ha riempito il suo palmares chiudendo una stagione praticamente pefetta.

Tabanelli è campionessa del mondo di Big Air

Ha soltanto 17 anni ma è già diventata una leggenda nella sua disciplina. Ai Mondiali di Engadina 2025 l'azzurra ha disputato una finale davvero incredibile: nella prima manche si è piazzata seconda con 87.75, dietro soltanto alla svizzera Sarah Hoefflin, mentre nella seconda ha dovuto faticare e superare un errore che poteva condizionare tutta la gara. ma il terzo tentativo con 89.00 la premia, soprattutto perché la sua rivale è caduta sull'atterraggio spalancandole le porte per la medaglia d'oro.

Con 176.75 punti Tabanelli vince il suo primo Mondiale ad appena 17 anni, chiudendo la sua stagione perfetta. La giovane è reduce dalle vittorie in Coppa del Mondo di big air nella Coppa del Mondo generale di freestyle, traguardi mai raggiunti da un'italiana prima di lei. È stata la prima a portare a casa queste vittorie, le prime tra le grandi dopo aver già dominato nelle categorie juniores. Nella sua specialità nessuna era mai riuscita a raggiungere queste vette: ai Mondiali era l'atleta più giovane in gara ma questo non le ha impedito di salire sul gradino più alto del podio e di portare a casa una medaglia d'oro storica per l'Italia.