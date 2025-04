Giorgia Villa a 22 anni rischia il ritiro: “La vertebra tocca un nervo, facevo tre passi e cadevo”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Giorgia Villa la scorsa estate ha vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi. Villa è una ginnasta, ha compiuto ventidue anni da poco ma rischia già di ritirasi dall'attività professionistica. Delle sue condizioni e delle sue problematiche la ginnasta ne ha parlato nel corso del reality di Canale 5 ‘The Couple‘.

"Devo capire se posso continuare"

Un nuovo reality, un po' diverso dal solito. Perché in palio qui c'è anche un milione di euro. Ci sono tra i partecipanti anche due sportive che fanno coppia la judoka Laura Maddaloni e la ginnasta Giorgia Villa che ha parlato anche delle sue condizioni fisiche.

Villa attualmente è ferma a causa di un infortunio che potrebbe precluderle la carriera in modo definitivo. Si trova a un bivio l'atleta, che oltre all'argento olimpico ha vinto anche un bronzo ai mondiali e quattro ori agli Europei. In un momento di dialogo, trasmesso in diretta TV, ha parlato delle sue condizioni: "Ho fatto le visite prima delle Olimpiadi e la schiena era peggiorata. Più vertebre hanno avuto un problema e ora sto cercando di capire cosa fare. Devo vedere se posso continuare a fare ginnastica o no".

La voglia di tornare in pedana è forte, ma potrebbe non bastare: "Quando arrivi a un'età è difficile dire basta o vado avanti. Se il fisico me lo permette vado avanti. Il fisico devo vedere se regge. La mia vertebra tocca un nervo e quel nervo tocca un nervo della gamba. C'è stato un periodo che facevo tre passi e cadevo, perché la gamba non mi teneva. La mia testa mi dice vai avanti, il mio fisico dice no. Fisicamente non so se oggi riuscirei a tornare a fare ginnastica".

Più delle stelle, il tatuaggio di Giorgia Villa

In un altro momento, sempre trasmesso in diretta tv e finito sui social, si sente la ginnasta parlare dei sui problemi, che sono nati nel 2021, quando aveva appena diciotto anni. Villa mostra anche il tatuaggio che per lei è una sorta di mantra: "Sulla schiena ho un tatuaggio, mi sono fatto scrive: "Più delle stelle. Da quando ho avuto un infortunio alla schiena ho cercato di superare il mio limite. Ho un problema dal 2021, quindi ho dolore, visto che mi ha bloccato in certe cose, ho cercato di fare di più. Ho scritto più delle stelle, punta più su delle stelle".