La vita di Hulk Hogan diventa una docu-serie: 4 episodi con l’ultima intervista prima della morte

È stato presentato in anteprima mondiale a Las Vegas, in occasione delle celebrazioni per Wrestlemania, il più importante evento di wrestling dell'anno, il documentario sulla vita e la carriera di una icona pop tra le più amate al mondo, alla presenza del figlio Nick. Fanpage ha partecipato all'anteprima con un proprio inviato.

La docu-serie di Netflix dedicata a Hulk Hogan si intitola "Hulk Hogan: Real American" e sarà composta da 4 puntate della durata di circa 60 minuti, ciascuna delle quali è stata doppiata in italiano. La data di uscita sulla piattaforma è confermata per mercoledì prossimo, 22 aprile 2026, come per il resto del mondo. La serie segue una struttura cronologica che ripercorre l'intera vita e la carriera della leggenda del wrestling, includendo l'ultima grande intervista esclusiva rilasciata da Hogan prima della sua scomparsa il 24 luglio 2025, in cui si vede chiaramente che il più grande wrestler della storia, mancato a 71 anni, aveva problemi di salute.

La serie non si limita a riportare la voce di Hogan. Essendo prodotta in collaborazione con la WWE, che ha fornito accesso ai suoi archivi video, sono presenti interviste a leggende che hanno condiviso il ring e la vita privata con lui. Tra quest, anche l'attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che di Hulk era uno strettissimo amico da oltre quarant'anni. Presenti anche interviste a Ric Flair, eterno rivale, ma anche a The Rock e John Cena, che appaiono per spiegare l'impatto di Hogan sulle generazioni successive di superstar del mondo del wrestling.

La WWE ha organizzato una mostra sulla carriera di Hulk Hogan a Las Vegas, piena di oggetti di scena che lo ricordano e, nel corso della cerimonia per la WWE Hall of Fame 2026, è stato premiato il match di WrestleMania 3, nel 1987, tra Hulk Hogan ed il mastodontico Andre The Giant come "momento immortale", ad ulteriore dimostrazione dell'enorme contributo dato da Hogan, nato Terry Bollea, al movimento del wrestling.

Nick Hogan, nel corso dell'evento, ha spiegato che "la Hulkamania vivrà per sempre, il ricordo di mio padre vivrà per sempre e questo è magnifico. Stiamo organizzando molte cose per onorare la sua memoria, anche con la WWE. Apriremo un ristorante con il suo nome, ma anche uno sport bar a New York e spingeremo maggiormente la distribuzione della birra Real American, già diffusa in trenta Stati degli USA".

Nick Hogan ha quindi ricordato che lui e suo padre sono "italiani" e che sono legati al nostro Paese tramite la famiglia, parte della quale è originaria della Sicilia e parte di Roma, a rimarcare il legame con il nostro Paese.