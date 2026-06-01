Edison Caicedo travolto goffamente dalla “golf car” medica che usciva dal campo: “Non l’ho visto”

Edison Caicedo è stato vittima e protagonista di un episodio divertente durante le ultime battute di una gara di Serie B in Ecuador: investito dalla “golf car” medica è rimasto a lungo a terra dolorante, per poi riprendere a giocare regolarmente.

Domenica 31 maggio 2026, durante la 12ª giornata della Serie B ecuadoriana della LigaPro, un incidente banale ma esilarante ha rubato la scena alla partita: al minuto 71 del match tra Portoviejo vs El Nacional il centrocampista Édison Caicedo è stato investito dal carrello medico mentre questo stava uscendo dal campo dopo aver caricato un suo compagno di squadra infortunato. Scaraventandolo a terra e scatenando l'ilarità generale per l'episodio ai limiti del surreale nato anche dalla disattenzione dello stesso Caicedo che, fortunatamente, non ha riscontrato conseguenze gravi. "Non l'ho visto", il commento dell'autista della barella motorizzata.

Cos'è successo a Caicedo, investito dalla barella motorizzata

L'ex giocatore del Nacional e con i suoi 36 anni uno dei veterani del campionato ecuadoriano, Caicedo si è reso protagonista di un siparietto del tutto inaspettato che, fortunatamente, non ha prodotto ulteriori infortuni in campo, dopo essere stato investito da un "golf car" medico, con una sequenza e dinamica che ha poi divertito tutti. Per qualche istante si è pensato al peggio, con Caicedo rantolante a terra, lo staff inviperito per quanto accaduto, l'arbitro che è intervenuto e i barellieri evidentemente scossi dalla situazione. Poi il mediano si è alzato senza problemi ed è rientrato in campo e ha terminato la partita.

La reazione sull'incidente di Caicedo: social scatenati

Sui social si è scatenato ovviamente la rincorsa a meme e battute più o meno salaci su un episodio che la stampa ecuadoriana ha trattato ampiamente trattandosi di un giocatore, Edison Caicedo, ben conosciuto e amato dai più avndo vinto anche due campionati ecuadoriani. Molti hanno anche provato a scatenare la polemica sulla "simulazione" del giocatore, per aver perso tempo prezioso con la propria squadra in vantaggio, e che concluderà la partita vittoriosa 1-0. Tuttavia non è mancato anche un sano spirito polemico, sulla scarsissima qualità della serie B ecuadoriana, il suo livello modesto in campo e con stadi non sempre all’avanguardia così come la carenza organizzativa evidente.