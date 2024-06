video suggerito

Italia dominante agli Europei di Roma con 10 medaglie in due giorni, 5 d’oro: padroni del medagliere Straordinaria performance degli atleti azzurri in soli due giorni di Europei a Roma: l’Italia ha conquistato 10 medaglie, 5 d’oro, 4 d’argento e 1 di bronzo, dominando il medagliere che guida in fuga al primo posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Gli Europei di Roma dovevano essere quelli di un'Italia dell'atletica che avrebbe dovuto confermare di essere arrivata a ottimi livelli e dopo solo due giorni, questo traguardo è stato ampiamente confermato se non superato. Al di là di cosa dirà il medagliere a fine torneo, è straordinario in ogni senso quanto conquistato in soli due giorni di gare: 10 medaglie in totale, 5 d'oro, 4 d'argento, 1 di bronzo. L'Italia domina il medagliere in modo assoluto e la sensazione che si sia solamente all'inizio di qualcosa di epocale.

Da più parti si diceva che quest'Italia era la più completa e forte di ogni tempo per l'atletica leggera. parole, che avevano necessità della cosa più importante, la conferma. Ma dopo sole 48 ore tutto ciò è una straordinaria realtà che rischia di diventare storica se dovesse continuare su questi livelli impressionanti. Nel lungo come nei 100 metri, nei 20 chilometri come negli ostacoli, passando dal lancio del peso, l'Italia è stata a dir poco dominante, trasformando l'effetto di disputare gli Europei in casa come un'arma irresistibile.

10 medaglie in 2 giorni di gare: Italia dominante agli Europei

Le avvisaglie si erano viste proprio al via, con una doppietta nella 20km di marcia femminile grazie a Palmisano e a Trapletti che si sono prese le piazze più importanti, 1° e 2° posto. Una giornata conclusa a 4 medaglie, con altro oro, di Battocletti e l'argento della staffetta 4×400 mista. Ma erano solo le avvisaglie perché nella seconda giornata si è superata ogni più rosea aspettativa. Altre 6 medaglie, tra cui tre ori: Jacobs nei 100 metri, Fabbri nel peso, Simonelli nei 110 ostacoli. Altre tre performance impressionanti, condite dal bronzo di Fortunato nella 20 km e poi da altri due argenti: Furlani nel lungo e di Ali nei 100 metri.

Il medagliere degli Europei: Italia prima, in fuga solitaria

Un dominio così evidente era impensabile anche se la nostra nazionale si presentava tra le favorite e da campione in carica dell'ultima Coppa Europa, competizione a squadre che aveva dimostrato già la solidità del nostro movimento. Ora la certificazione arriva attraverso un medagliere impressionante: l'Italia guida da sola e in netta fuga su tutti gli altri paesi europei. Primo posto con 10 medaglie complessive, ben 5 ori, 4 argenti e un bronzo.

Per capire la portata dell'impresa basti pensare che le migliori avversarie seguono tutte con un oro a testa, tra cui l'Olanda che può vantare anche un argento e un bronzo. Dietro ai Paesi Bassi, secondi in classifica, a pari merito Svezia, Irlanda e Slovenia con un oro.