video suggerito

Nadia Battocletti strepitosa, è oro nei 5000 metri agli Europei! Italia prima nel medagliere Nadia Battocletti ha vinto i 5000 metri agli Europei di atletica col tempo di 14:35:29, nuovo record italiano: Italia prima nel medagliere alla fine della prima giornata all’Olimpico di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

90 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora una medaglia d'oro per l'Italia in questa prima giornata da sogno degli Europei di atletica leggera a Roma: Nadia Battocletti ha vinto – anzi ha stravinto – i 5000 metri sulla pista dell'Olimpico col tempo di 14:35:29, nuovo record italiano e dei campionati. L'argento è andato alla norvegese Grovdal (14:38:62), il bronzo alla spagnola Garcia (14:44:04). Per la squadra azzurra sono due ori e due argenti già portati a casa: siamo primi nel medagliere. Dopo Palmisano e Trapletti nella marcia, e il quartetto nella staffetta 4X400 mista, la 24enne di Cles ha chiuso alla grande un venerdì da ricordare per l'atletica azzurra.

(in aggiornamento)