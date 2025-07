Italia show ai Mondiali di scherma: oro per il fioretto maschile a squadre, Stati Uniti ko in finale

Foto: CONI.

Italia show ai Mondiali di scherma a Tbilisi. Gli azzurri conquistano la prima medaglia d’oro grazie al successo del fioretto maschile a squadre. Il quartetto azzurro, composto da Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi hanno superato in finale gli Stati Uniti per 43-42 smuovendo così subito il medagliere. Grande impresa per gli stessi quattro che lo scorso anno alle Olimpiadi di Parigi avevano centrato la medaglia d’argento ma che si sono rifatti agli Europei di Genova lo scorso giugno centrando l’oro.

Quella di oggi è la quarta medaglia per la nazionale italiana in questi Mondiali, la prima d’oro dopo tre bronzi. Sfuma invece il bronzo per la squadra di spada femminile, sconfitta dalla Corea del Sud nella finale per il terzo posto. Un successo, quello degli azzurri, arrivato al termine di una sfida equilibrata contro gli americani ma che gli l'Italia è riuscita a portare a casa mostrando più convinzione.

Un successo, quello degli azzurri, arrivato al termine di un percorso assolutamente positivo che ha visto l'Italia vincere nella fase preliminare prima contro la Croazia per 45-30 peer poi ripetersi anche agli ottavi. Qui è arrivata la vittoria convincente contro Singapore con il punteggio di 45-20 che ha portato ai quarti Marini e compagni. L'avversario di turno in questo caso è stata la Polonia fatta fuori con il punteggio di 45-31. Una partita importante che ha preceduto quella contro la Francia assolutamente combattuta e poi vinta 45-30.

Com'è andata la partita dell'Italia contro gli Stati Uniti

In finale invece gli azzurri avevano davanti gli Stati Uniti che si sono mostrati più impegnativi che mai. Dopo l'iniziale vantaggio nel parziale per 5-0 grazie alla vittoria di Bianchi su Itkin ecco la sconfitta di Macchi contro Massialas. È stato poi Marini a vincere contro Meinhardt permettendo all'Italia di vincere la prima fase con un parziale di 14-13. A questo punto poi dopo le prove di Macchi e Bianchi l'Italia ha dilagato nell'ultimo turno con Macchi che ha sconfitto Meinhardt anche se poi marini ha perso 10-2 contro Itnik dando coraggio agli Stati Uniti. Ma poi il 43-42 di Bianchi su Massialas ha consentito all'Italia di vincere l'ambita medaglia.