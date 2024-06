Staffetta azzurra da favola agli Europei di atletica a Roma: Italia d’argento nella 4X400 mista

video suggerito

Medaglia d'argento a sorpresa per l'Italia nella finale della staffetta 4X400 mista agli Europei di Atletica 2024 di scena a Roma: Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti e Alice Mangione conquistano il secondo posto alle spalle dell'Irlanda demolendo il precedente record italiano.

A cura di Michele Mazzeo

Una strepitosa medaglia d'argento a sorpresa è arrivata per l'Italia agli Europei di Atletica di Roma 2024 nella finale della 4X400m mista. La staffetta azzurra composta da Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti e Alice Mangione sorprendendo tutti è infatti riuscita a conquistare la seconda piazza alle spalle dell'Irlanda e precedendo di un soffio la più accreditata compagine olandese (bronzo davanti al Belgio) con ognuno dei quattro staffettisti che ha dato il massimo conducendo sempre una gara di testa fin dalla prima frazione e andando alla fine a demolire il record italiano con uno strepitoso 3:10.69. Abbassato difatti di quasi tre secondi il precedente primato (3:13.56 siglato agli Europei a squadre dello scorso anno).

I ragazzi della staffetta mista regalano dunque all'Italia quella che era momentaneamente la terza medaglia di questa prima giornata degli Europei di Atletica Leggera di scena a Roma dopo la fantastica doppietta azzurra nella 20 km di marcia femminile dove Antonella Palmisano ha conquistato l'oro davanti alla connazionale Valentina Trapletti. E ha preceduto di pochi minuti l'altro oro messo in bacheca da Nadia Battocletti nei 5000 metri.

Una medaglia ottenuta dunque con una prestazione cronometrica che avvicina la staffetta italiana formata da Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti e Alice Mangione alle Olimpiadi Parigi 2024: gli azzurri vantano ora il miglior tempo di ripescaggio che mette a disposizione gli ultimi due pass per la rassegna olimpica per chi non si è qualificato attraverso i Mondiali e le World Relays (proprio come la nostra Nazionale) e che scadrà il prossimo 30 giugno.