Antonella Palmisano medaglia d’oro nei 20 km di marcia agli Europei! Doppietta azzurra con Trapletti Meravigliosa doppietta dell’Italia nella 20 km di marcia agli Europei di atletica leggera iniziati oggi a Roma: Antonella Palmisano ha vinto la medaglia d’oro, Valentina Trapletti l’argento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Gli Europei di atletica leggera che sono iniziati oggi a Roma partono subito sotto il segno dell'Italia: è azzurra la prima medaglia d'oro della manifestazione. Antonella Palmisano ha vinto da dominatrice la 20 km di marcia, confermandosi una delle eccellenze mondiali della specialità. La 32enne pugliese – campionessa olimpica nel 2021 a Tokyo – ha letteralmente stracciato la concorrenza: Antonella ha preso il largo poco dopo metà gara, aumentando il vantaggio passo dopo passo, finché è apparso chiaro che oggi non ce n'era per nessuna. Il trionfo italiano è stato completato dal secondo posto e argento della veterana 38enne Valentina Trapletti.

Raramente un successo è stato così limpido – anche per la tecnica eccezionale di marcia – e mai in discussione: la Palmisano ha via via scavato un abisso tra sé e le inseguitrici. Al chilometro 16 il vantaggio ha superato i 30 secondi ed a quel punto è apparso chiaro che si poteva lottare solo per gli altri due piazzamenti sul podio. E l'argento, altrettanto meraviglioso, se lo è preso la Trapletti, che raccoglie proprio a fine carriera – simbolo della sua tenacia – il risultato che vale una vita sportiva.

Antonella Palmisano è campionessa olimpica in carica

Antinella Palmisano ha chiuso nel tripudio dello stadio Olimpico col tempo di 1:28:09. Alle sue spalle la Trapletti con 1:28:37, mentre per il bronzo c'è stata una vera e propria beffa per la spagnola Garcia Caro, che era sicura di piazzarsi terza, si è rilassata con tanto di bandiera iberica in spalla, ed è stata superata praticamente sul traguardo dall'ucraina Olyanovska.

Meglio di così non potevano iniziare gli Europei di atletica per una squadra italiana che si è presentata a Roma con la squadra più forte di sempre. Con un oro e un argento siamo subito primi nel medagliere, una posizione che non facciamo mistero di voler conservare anche alla fine della rassegna continentale.