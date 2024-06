video suggerito

Leonardo Fabbri monumentale medaglia d'oro nel lancio del peso agli Europei: imprendibile con 22.45

A cura di Alessio Pediglieri

Leonardo Fabbri si prende l'oro nel lancio del peso nella finale degli Europei ed è campione continentale nonché medaglia d'oro con un 22.45 d'ordinanza ma che per il campione azzurro è bastato per diventare irraggiungibile per tutti i suoi avversari, dando quasi un metro al secondo. Una prova di immensa autorità in una disciplina in cui si ricandida tra i migliori anche in vista di Parigi.

Il miglior lancio è arrivato poco dopo l'inizio di una finale praticamente sempre dominata da Fabbri: al secondo lancio, dopo un primo di riscaldamento ha stampato sull'erba dell'Olimpico un 22.12 che ha messo le parole in chiaro in un Europeo in cui non si è mai posto in dubbio la possibilità di conquistare una più che meritata medaglia d'oro. Che Fabbri è riuscito a ribadire nel modo migliore.

Quando tutto sembrava oramai destinato a spegnersi, nel penultimo lancio si è lasciato scrollare di dosso tutte le tensioni e ha piantato un 22.45. Con cui ha già dato appuntamento ai migliori per Parigi con la voglia di competere con i colossi americani per ridire ancora una volta che la qualità è assolutamente altissima.

Fabbri in lacrime con la medaglia d'oro al collo: "Grazie a tutti"

"Oggi andava vinta, bene molto bene, non ho pensato a nulla e ho lanciato. Oggi serviva questo. Ce l'abbiamo fatta, ero molto fiducioso ma alla fine finché non lo vedi non ci cresi". L'entusiasmo di Fabbri è totale, con l'elmo da centurione romano a festeggiare un titolo europeo di caratura assoluta. "Tutto a meraviglia, io volevo fare la misura oltre alla medaglia e sono felice per quello. Non sarei stato felice al contrario quindi molto bene. Ora si festeggia e adesso si pensa a fare grandi cose perché non sono ancora al top. Faccio un po' di fatica soprattutto quando forzo e così devo continuare a lavorare ed ad avere la fiducia di tutti. Grazie a tutti.