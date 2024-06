video suggerito

Strepitoso Mattia Furlani nel salto in lungo agli Europei: argento e nuovo record mondiale juniores Ottima prestazione di Mattia Furlani nel salto in lungo, con un bellissimo salto in cui ha stampato il nuovo record ai mondiali juniores stabilito con la prima distanza di serata di 8.38 che è valsa l’argento, dietro all’imprendibile campione greco, Tentoglou. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Una medaglia, d'argento, ma è stata una medaglia pesantissima da parte di Mattia Furlani nel salto in lungo degli Europei di Roma. Anche e soprattutto perché era una medaglia annunciata e dichiarata e il diciannovenne campione azzurro ha voluto mettere subito il punto esclamativo nella finale con un primo salto impressionante, che ha immediatamente ristabilito le dinamiche e gli equilibri in pedana: 8.38, nuovo mondiale juniores assoluto. Secondo solamente al greco Tentoglou, imprendibile con 8.65 ma davanti allo svizzero Ehammer che si ferma a 8.31.

Mattia Furlani non ha deluso le attese, esaltando Roma e un Olimpico che chiedeva una gara importante e che è arrivata senza deludere nessuno. Nella finale di salto in lungo, il diciannovenne ha stupito ancora una volta, con un primo salto che ha messo tutti in fila sin dall'inizio, migliorando il proprio primato personale ma soprattutto conquistando l'ennesimo record mondiale juniores. La misura "spaziale" di 8.38, due centimetri meglio della sua distanza, che è valsa un salto immediatamente da medaglia.

Poi lo show di Furlani che nelle semifinali si era scusato di non aver coinvolto a dovere il pubblico di Roma. Durante la finale, ha invitato gli spettatori a fare il tifo, esaltandoli e incitandoli nel fare il tifo e sostenerlo nei salti. In totale sei, ma è stato il primo che ha segnato ancora una volta una serata che ha confermato la sua caratura a livelli altissimi, oggi europei. Con vista alle Olimpiadi di Parigi dove Furlani sembra davvero in grado di poter stupire ancora.