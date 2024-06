video suggerito

Francesco Fortunato è bronzo nella 20km di marcia: è la quinta medaglia dell’Italia agli Europei Francesco Fortunato ha aperto il secondo giorno degli Europei di Roma di atletica leggera con la quinta medaglia per l’Italia, con il bronzo nella 20km di marcia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Ottima prova da parte dell'atleta azzurro, Francesco Fortunato che è riuscito a conquistare un ottimo bronzo nella 20km di marcia con cui si è aperta la seconda giornata degli Europei 2024 di atletica leggera a Roma. La vittoria è andata allo svedese e vicecampione mondiale in carica Karlstrom, davanti allo spagnolo McGrath. Ottimo anche il sesto posto di Orsoni. Per Fortunato un ottimo tempo di 1h 19 e 54.

Una buonissima conferma da parte di Fortunato che era già allo start il favorito del lotto azzurro in questa 20 chilometri di marcia maschile e così è stato, confermando una prova maiuscola dove ha dovuto inchinarsi solamente a due mostri: lo svedese Karlstrom già vice campione del Mondo e lo spagnolo McGrath il più giovane talento della marcia.

Per Fortunato una gara gestita al meglio, con l'atleta azzurro che ha mantenuto la propria marcia senza sembrare soffrire temperature importanti, oltre i 30 gradi, per poi lasciare la compagnia nella fase finale del tracciato con gli ultimi 7 chilometri percorsi in solitaria. A 5 dall'arrivo, la conquista del terzo posto che poi è riuscito a mantenere fino all'apoteosi allo Stadio Olimpico: entrando nell'anello di pista per gli ultimi metri, l'azzurro si è potuto godere il meritato applauso dei tanti spettatori, arrivando al traguardo sventolando il tricolore.

Le parole di Fortunato a fine gara

Soddisfazione e felicità per Francesco Fortunato a fine gara, con la medaglia di bronzo al collo davabti al propriop pubblico: "Sapevo che questo era il mio obiettivo minimo per avversari di livello ma non ho avuto paura di nessuno. La tensione si sentiva ma alla fine non ho sentito nulla e quando si sono giocati i posti per le medaglie mi sono detto che dovevo esserci anch'io. Ho abbracciato Karlstrom perché è un amico e quest'anno non ha perso nemmeno una gara. Però l'anno scorso l'ho battuto e quindi posso ancora farlo"

"Sapevo che non potevo giocarmi la vittoria ma ero convinto e ora sono soddisfatto e contento" ha continuato Fortunato. "Oggi me lo godo tutto, poi penserò a Parigi che mancano meno di due mesi. La quinta medaglia per l'Italia? Dopo le donne non potevo essere da meno…. e poi dopo un oro e un argentino, con il mio bronzo abbiamo completato il podio".