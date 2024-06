video suggerito

Sibilio è fenomenale e vince l’argento nei 400 ostacoli: oro all’imbattibile Warholm Il napoletano Alessandro Sibilio ha vinto la medaglia d’argento nei 400 ostacoli negli Europei di Roma. Sibilio ha ottenuto anche il record italiano nella specialità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Un'altra medaglia per l'Italia ai campionati Europei di Roma. Alessandro Sibilio ha conquistato la medaglia d'argento dei 400 ostacoli, vinti dal norvegese Warholm. Grandissima prova dell'azzurro che ha chiuso con un fantastico 47.50 e stabilisce così anche il primato italiano, che apparteneva a Fabrizio Mori.

Sibilio si prende l'argento e il record italiano

Sibilio è d'argento e con un tempo eccezionale: 47"50, che lo porta a battere il suo personale precedente (47"93) e il record italiano di quattro centesimi, un primato che resisteva dal 10 agosto 2001. Warholm vince largamente, il norvegese ha chiuso in 46"98. Medaglia di bronzo per lo svedese Bengstrom in 47"94.

Bol vince i 400 ostacoli femminili, Folorunso quinta

Poco dopo i 400 maschili sono andati in scena i 400 ostacoli femminili, vinti agevolmente dall'olandese Bol che ha conquistato la medaglia d'oro degli Europei grazie al 52"50. Argento invece alla francese Maraval, bronzo per un'altra olandese, Peeters. Quinta posizione finale per l'italiana Folorunso, che ha chiuso in 55"20.

