Andy Diaz medaglia d’oro nel salto triplo agli Europei indoor: è la miglior prestazione mondiale del 2025

A cura di Vito Lamorte

Andy Diaz vince la medaglia d'oro nel salto triplo agli Europei indoor di Apeldoorn: l'atleta azzurro vola a 17.71 metri con la miglior prestazione mondiale del 2025. Ottimo bronzo per Andrea Dallavalle (17,19), argento al tedesco Max Hess (17,43).

Ottimi risultati per gli azzurri, che sono riusciti ad andare sul podio dopo gli ottimi risultati nelle qualificazioni di venerdì.

Andy Diaz medaglia d'oro nel salto triplo agli Europei indoor: terzo Dallavalle

Dopo le qualificazioni Andy Diaz aveva rivelato le proprie ambizioni nella lotta per le medaglie e così è stato: “Domani (oggi, ndr) sarà una gran finale, dura, con Andrea Dallavalle, ma anche con il tedesco Hess. Oggi bene al primo salto, quindi siamo tranquilli, riposati, domani si spinge, si va a cannone. Andiamo per il podio, i problemi fisici degli ultimi tempi sono superati, anche per questo mi sento rilassato".