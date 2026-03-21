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Mondiali di Atletica indoor a Torun

Nadia Battocletti immensa, medaglia d’oro ai Mondiali di atletica: l’azzurra vince nei 3000 metri

Nadia Battocletti compie un’altra impresa. La fuoriclasse azzurra è riuscita a vincere una fantastica medaglia d’oro nei 3000 metri ai Mondiali di atletica fermando il cronometro a 8’57″64.
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A cura di Fabrizio Rinelli
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Mondiali di Atletica indoor a Torun

Il Mondiale polacco prosegue nel migliore dei modi per l'Italia. La gioia odierna arriva da Nadia Battocletti, fuoriclasse azzurra, che vince una fantastica medaglia d'oro nei 3000 metri, fermando il cronometro a 8'57″64. Nell'ultimo giro, quando l'azzurra ha deciso di sorpassare Hull è partita ed è andata a prendersi l'oro. Seconda medaglia d'oro per l'Italia. Una gara che ha visto poi l'argento per Mackay, e bronzo ad Hull. L'altra azzurra Majori chiude dodicesima.

Per la Battocletti sono otto medaglie consecutive tra tutte le specialità (pista, cross, strada). Per la campionessa italiana è anche il primo titolo mondiale in carriera, indoor o outdoor. La mezzofondista di Cavareno, alla sua prima partecipazione in una rassegna iridata al chiuso, è riuscita a prendersi la medaglia più preziosa, quella che sia lei che l'Italia si auguravano di prendere. Un successo che conferma ulteriormente il momento di forma di Nadia Battocletti arrivata a un livello davvero superiore e pronta a sorprendere ancora.

(in aggiornamento)

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