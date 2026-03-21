Nadia Battocletti immensa, medaglia d’oro ai Mondiali di atletica: l’azzurra vince nei 3000 metri

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Il Mondiale polacco prosegue nel migliore dei modi per l'Italia. La gioia odierna arriva da Nadia Battocletti, fuoriclasse azzurra, che vince una fantastica medaglia d'oro nei 3000 metri, fermando il cronometro a 8'57″64. Nell'ultimo giro, quando l'azzurra ha deciso di sorpassare Hull è partita ed è andata a prendersi l'oro. Seconda medaglia d'oro per l'Italia. Una gara che ha visto poi l'argento per Mackay, e bronzo ad Hull. L'altra azzurra Majori chiude dodicesima.

Per la Battocletti sono otto medaglie consecutive tra tutte le specialità (pista, cross, strada). Per la campionessa italiana è anche il primo titolo mondiale in carriera, indoor o outdoor. La mezzofondista di Cavareno, alla sua prima partecipazione in una rassegna iridata al chiuso, è riuscita a prendersi la medaglia più preziosa, quella che sia lei che l'Italia si auguravano di prendere. Un successo che conferma ulteriormente il momento di forma di Nadia Battocletti arrivata a un livello davvero superiore e pronta a sorprendere ancora.

(in aggiornamento)

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